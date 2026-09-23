Cạn dần hi vọng với người đẹp Việt Nam ở Miss Grand International 2026

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan, quy tụ 80 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Năm nay, Emoura Phạm là đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này và đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong nước.

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand International tiếp tục cập nhật kết quả bình chọn cho hạng mục Top 10 Grand Day Experience. Đây là hoạt động nhằm tìm ra 10 thí sinh nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, qua đó có cơ hội trải nghiệm những đặc quyền như tham dự tiệc trà chiều, ghé thăm trụ sở Miss Grand International và gặp gỡ các nhân vật quan trọng của cuộc thi. Hoạt động bình chọn diễn ra trong 48 giờ, từ 17h ngày 21/9 đến 17h ngày 23/9/2026.

Ban tổ chức Miss Grand International vừa cập nhật kết quả bình chọn cho hạng mục Top 10 Grand Day Experience. Bình chọn sẽ kết thúc vào 5 giờ chiều nay (23/9).

Theo bảng xếp hạng được cập nhật mới nhất, đại diện Pakistan đang dẫn đầu. Xếp sau lần lượt là các người đẹp đến từ Ecuador, Puerto Rico, Chile, Mexico... Trong khi đó, Emoura Phạm hiện vắng mặt trong Top 10 của hạng mục Grand Day Experience.

Việc đại diện Việt Nam không còn nằm trong nhóm dẫn đầu khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, nhất là khi thời gian bình chọn đã bước vào những giờ cuối.

Trên nhiều diễn đàn sắc đẹp, một bộ phận khán giả cho rằng cạn dần hi vọng để Emoura Phạm "lội ngược dòng" trong tình hình cổng bình chọn chuẩn bị đóng lại.

Tuy nhiên, không ít người vẫn kỳ vọng người đẹp có thể trở lại Top 10 vào phút cuối và tiếp tục kêu gọi cộng đồng khán giả yêu thích các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam bình chọn, ủng hộ Emoura Phạm.

Đáng chú ý, toàn bộ lượt bình chọn trong hoạt động Grand Day Experience còn được cộng vào tổng điểm cho hạng mục Miss Popular Vote sau khi hạng mục này kết thúc. Vì vậy, kết quả lần này không chỉ mang ý nghĩa về một đặc quyền tại cuộc thi mà còn có thể ảnh hưởng đến cuộc đua bình chọn của các thí sinh, giành vé lọt Top ở chung kết.

Trước đó, Emoura Phạm từng có khởi đầu thuận lợi khi lọt Top 10 PreArrival nhờ bình chọn của khán giả. Thành tích này giúp cô có cơ hội dùng bữa tối cùng ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International và đương kim Hoa hậu Emma Tiglao đến từ Philippines.

Khán giả đang kêu gọi ủng hộ cho người đẹp Việt Nam tại hạng mục top 10 Grand Day Experience của Miss Grand International 2026.

Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Người đẹp từng sinh sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông từ năm 15 tuổi. Môi trường sống quốc tế giúp cô có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và thích nghi với nhiều hoàn cảnh.

Đại diện Việt Nam cao khoảng 1,7 m, số đo 3 vòng khoảng 79-59-92 cm. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang hiện đại.

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc Miss Grand International 2026, Emoura Phạm đã nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Cô thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của cuộc thi với phong thái tự tin, nguồn năng lượng tích cực và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Không chỉ tạo dấu ấn qua các hoạt động bình chọn, Emoura Phạm còn được một số chuyên trang sắc đẹp chú ý về phong cách thời trang. Sash Factor từng xếp cô ở vị trí dẫn đầu bảng những thí sinh có gu thời trang nổi bật trong ngày hoạt động thứ ba.

Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam còn mang câu chuyện về gia đình, giáo dục và những cây cầu dân sinh đến sân chơi quốc tế. Cô chia sẻ về hành trình cùng gia đình xây dựng 100 cây cầu dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Emoura Phạm ghi điểm với phong thái tự tin, kỹ năng ngoại ngữ lưu loát khi tham gia Miss Grand International 2026.

Người đẹp Việt Nam biến hóa hình ảnh tại cuộc thi, khiến khán giả thích thú.

Dù đang tạm vắng mặt khỏi Top 10 Grand Day Experience, hành trình của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026 vẫn còn nhiều hoạt động phía trước. Việc cô có thể cải thiện vị trí ở những phần thi và bảng bình chọn tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm từ khán giả Việt Nam.