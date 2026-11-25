Cần đảm bảo chất lượng môi trường xung quanh ga Yên Nghĩa
Ga Yên Nghĩa là đầu mối giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô, mỗi ngày đón lượng lớn người dân đến đi lại, trung chuyển giữa xe buýt, đường sắt đô thị và các phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động thi công mở rộng Quốc lộ 6 qua khu vực đang gây ra nhiều tác động đến môi trường, đặc biệt là tình trạng bụi bẩn, đất cát rơi vãi kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ công trình là cần thiết, nhưng không thể để người dân phải sống chung với ô nhiễm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-dam-bao-chat-luong-moi-truong-xung-quanh-ga-yen-nghia-246261125205743151.htm