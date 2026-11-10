Căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030

Tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2025 tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cao nhất cả nước với 13,27% (tương đương 417.044 hộ).

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi công tác rà soát vừa phục vụ đánh giá kết quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, vừa tạo căn cứ xác định đối tượng thụ hưởng chính sách trong giai đoạn 2027-2030.

Kết quả tỷ lệ nghèo đa chiều toàn quốc năm 2025 được ghi nhận ở mức 2,95%.

Theo Quyết định số 806/QĐ-BNNMT ngày 11/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều trên phạm vi toàn quốc là 1.089.151 hộ, chiếm tỷ lệ 2,95%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 1,30% (tương đương 480.278 hộ) và hộ cận nghèo là 1,65% (tương đương 608.873 hộ).

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm từ 1,93% năm 2024 xuống còn 1,3% năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 12,55% xuống 9,71%.

Sự khác biệt về tỷ lệ nghèo đa chiều năm 2025 giữa các vùng còn khá lớn: khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cao nhất với 13,27% (417.044 hộ); tiếp đến là Bắc Trung Bộ 6,57% (203.561 hộ); Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 5,17% (231.419 hộ); Đồng bằng sông Cửu Long 2,74% (122.561 hộ); Đồng bằng sông Hồng 1,36% (98.235 hộ); và Đông Nam Bộ thấp nhất với 0,29% (16.331 hộ).

Theo Thông tư số 25/2026/TT-BNNMT ngày 27/5/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, việc rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 được thực hiện đồng thời với rà soát năm 2026.

Phương pháp rà soát được tiến hành thông qua việc chấm điểm tài sản, điều kiện sống, thông tin thành viên hộ gia đình để ước lượng thu nhập bình quân đầu người và đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Kết quả rà soát sẽ là cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo từ ngày 1/1/2027./.