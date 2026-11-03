Căn cứ tính thời gian đóng BHXH để xếp lương viên chức

Bà Yến hỏi, theo Thông tư số 05/2024/TT-BNV, thời gian căn cứ xếp lương khi mới được tuyển dụng vào viên chức của bà là tính tổng thời gian đóng BHXH hay phải căn cứ thời gian đóng BHXH có vị trí việc làm và trình độ chuyên môn tương ứng?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức, theo đó, điểm b khoản 3 Điều 4 quy định:

"Trường hợp có thời gian công tác thuộc đối tượng hưởng lương có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật được tính để xếp lương vào hạng viên chức được bổ nhiệm khi tuyển dụng, tiếp nhận quy định tại khoản này thì thời gian tương đương giữ hạng viên chức được bổ nhiệm được tính kể từ ngày có cùng trình độ đào tạo hoặc có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận".

Đề nghị bà nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.