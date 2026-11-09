Căn cứ tình hình mưa lũ, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học

Địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ diễn biến phức tạp. Ảnh: CTV

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến đêm 11-11-2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các sông, suối nhỏ. Diễn biến thiên tai phức tạp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của học sinh, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hoạt động giáo dục.

Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chủ động triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó, không chủ quan, mất cảnh giác; đặt yêu cầu bảo đảm an toàn cho người học, cán bộ, giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất trường học lên hàng đầu.

Các địa phương cần rà soát phương án ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; không để bị động, bất ngờ; chú trọng bảo vệ tài sản, kịp thời di chuyển hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Công điện cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo duy trì chế độ trực 24/24 giờ, giữ liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, cơ quan khí tượng thủy văn và lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với các cơ sở giáo dục, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình và nguy cơ thiên tai đến phụ huynh, học sinh, sinh viên. Các nhà trường không tổ chức hoạt động giáo dục, trải nghiệm hoặc tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt hoặc mất an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương quyết định cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập lụt và các loại hình thiên tai khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tình hình, thống kê, đánh giá thiệt hại; chủ động phương án khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để có phương án chỉ đạo, hỗ trợ xử lý.