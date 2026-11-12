Căn cứ nào để đề xuất tuyển sinh trường chuyên theo 3 khối?

Dự thảo đề xuất tuyển sinh trường chuyên theo ba khối đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến. Ảnh: Phạm Thảo

Ngày 12-11, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, dự thảo đổi mới tuyển sinh trường chuyên đề xuất chuyển từ tuyển sinh theo từng môn chuyên sang ba khối chuyên nhằm đánh giá toàn diện hơn năng lực và tiềm năng của học sinh, đồng thời giảm áp lực định hướng, ôn luyện chuyên sâu từ sớm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đổi mới tuyển sinh xuất phát từ mục tiêu đổi mới mô hình giáo dục trường chuyên, bảo đảm lựa chọn được học sinh có nền tảng kiến thức, năng lực tư duy, phẩm chất và tiềm năng phát triển phù hợp với lĩnh vực đào tạo.

Phương thức hiện hành chủ yếu tuyển sinh theo từng môn chuyên, có ưu điểm là lựa chọn được học sinh có năng lực nổi trội ở môn học cụ thể. Tuy nhiên, cách làm này cũng khiến học sinh phải định hướng, tập trung ôn luyện chuyên sâu từ sớm, trong khi năng lực và sở trường có thể tiếp tục phát triển, thay đổi trong quá trình học tập.

Từ thực tế đó, dự thảo đề xuất tuyển sinh theo ba khối chuyên gồm: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Theo phương án này, mỗi khối áp dụng một phương thức tuyển sinh và một điểm chuẩn.

Cụ thể, khối Khoa học tự nhiên gồm các bài thi toán nâng cao, ngữ văn và đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên. Khối Khoa học xã hội gồm ngữ văn nâng cao, toán và đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học xã hội. Khối Ngoại ngữ gồm toán, ngữ văn và bài thi ngoại ngữ học sinh đăng ký dự tuyển.

Đáng chú ý, các bài đánh giá năng lực đọc hiểu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội được xây dựng trên nền tảng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở, tập trung kiểm tra năng lực đọc hiểu, tư duy logic, lập luận và giải quyết vấn đề, không yêu cầu học sinh có kiến thức chuyên sâu của từng môn học. Các bài thi nâng cao và bài thi ngoại ngữ có hệ số tối thiểu là 2; những bài thi còn lại có hệ số 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng phương thức mới sẽ giúp đánh giá toàn diện hơn nền tảng, tiềm năng của học sinh, giảm sự phụ thuộc vào việc luyện thi chuyên sâu một môn học từ sớm. Tuy nhiên, tuyển sinh theo khối không có nghĩa học sinh phải học chuyên sâu tất cả các môn trong khối. Sau khi trúng tuyển, các em được tư vấn, trải nghiệm và đăng ký môn học chuyên sâu phù hợp với năng lực, sở thích và nguyện vọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, đây mới là phương án đề xuất trong dự thảo. Bộ mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của chuyên gia, các trường chuyên, giáo viên và phụ huynh về cấu trúc bài thi, cách tính điểm, phương thức tuyển chọn để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khoa học, khả thi, công bằng và không tạo thêm áp lực không cần thiết cho học sinh.