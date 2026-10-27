Căn cứ không quân Ukraine nghi trúng loạt tên lửa từ tiêm kích Su-57 Nga

Ngày 26/10, AMK Mapping, tài khoản chuyên theo dõi tình hình chiến sự Ukraine bằng dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết Nga đã phóng 3 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-69 từ tiêm kích tàng hình Su-57, nhằm vào căn cứ không quân Kanatovo ở miền trung Ukraine.

Theo AMK Mapping, các tên lửa được phóng từ khu vực gần ranh giới hành chính giữa tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, bay theo 2 nhóm và dường như đều đánh trúng mục tiêu. Tài khoản này cho biết không có tên lửa nào bị đánh chặn.

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được xác nhận độc lập. Trong thông báo cùng ngày, Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng 140 máy bay không người lái (UAV), một tên lửa chống radar Kh-31P và 3 tên lửa Kh-59/69 trong đợt tập kích.

Phía Ukraine tuyên bố đánh chặn được cả 3 tên lửa Kh-69 cùng 112 UAV. Vũ khí Nga đánh trúng 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 4 khu vực.

Sự khác biệt giữa hai thông tin khiến kết quả thực tế của đợt tập kích chưa thể xác định chắc chắn.

Phía Nga trong bản tin ngày 26/10 tuyên bố sử dụng UAV để tấn công các mục tiêu hậu cần, năng lượng, cảng biển và tàu thuyền phục vụ ngành công nghiệp quốc phòng cũng như quân đội Ukraine, nhưng không đề cập việc sử dụng tên lửa Kh-69 hoặc tiêm kích Su-57 trong chiến dịch này.

Căn cứ Kanatovo nằm gần thành phố Kropyvnytskyi, tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine. Được xây dựng từ thời Liên Xô, cơ sở này hiện được sử dụng làm căn cứ dự bị của không quân Ukraine, từng là nơi triển khai các phi đội tiêm kích Su-27 và cường kích Su-24.

Kanatovo có vai trò hỗ trợ các hoạt động tác chiến đường không, bao gồm xuất kích chiến đấu cơ nhằm vào các vị trí của Nga và thực hiện nhiệm vụ phòng không. Căn cứ này từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các đợt tập kích của Nga.

Nếu thông tin về việc Su-57 phóng tên lửa Kh-69 được xác nhận, vụ việc sẽ bổ sung dữ liệu về cách Nga sử dụng dòng tiêm kích tàng hình này để tiến hành các cuộc tấn công ngoài tầm phòng không đối phương.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin đáng tin cậy về mức độ thiệt hại tại Kanatovo sau đợt tập kích.