Căn cứ không quân Mỹ ở Anh phát báo động, yêu cầu binh sĩ trú ẩn

Còi báo động được cho vang lên là từ căn cứ không quân Lakenheath ở Anh. (Video: X)

Hôm 13/11, không quân Mỹ buộc triển khai lực lượng an ninh sau khi phát hiện máy bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép tại căn cứ quân sự Lakenheath của nước này ở miền đông nước Anh. Sự việc khiến còi báo động vang lên và nhiều cảnh báo an ninh được phát đi.

“Bảo vệ cộng đồng chung là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chúng tôi khuyến khích người dân phối hợp hỗ trợ bằng cách thông báo cho chính quyền địa phương nếu phát hiện hoạt động bất thường hoặc đáng ngờ nào”, người phát ngôn Không quân Mỹ thông tin.

Lực lượng tại căn cứ cũng lập tức ứng phó với “hoạt động máy bay không người lái trái phép bị nghi ngờ”. Người phát ngôn Không quân Mỹ khẳng định sự việc không gây ảnh hưởng đến nhân viên, máy bay hay cơ sở hạ tầng của căn cứ.

Căn cứ Lakenheath là một trong những cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại Anh, nơi lực lượng Mỹ đồn trú và triển khai máy bay quân sự. Có một số thông tin cho rằng cấp độ an ninh tại Lakenheath cũng như căn cứ Mildenhall và Feltwell được nâng lên mức FPCON Delta. Đây là cấp độ an ninh cao nhất, được áp dụng tại khu vực xảy ra tấn công khủng bố hoặc khi có tin tình báo cho thấy sắp xảy ra hành động khủng bố nhằm vào địa điểm hoặc cá nhân cụ thể.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về an ninh tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Anh ngày càng gia tăng, trong đó có những mối đe dọa được cho là liên quan đến Iran.

Cùng thời điểm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh tạm dừng hoạt động bay trên phạm vi toàn quốc. Lệnh tạm được dỡ bỏ sau hơn 4 giờ. Tuy nhiên, hậu quả đối với ngành hàng không vẫn rất lớn.

Phân tích của công ty dữ liệu hàng không Cirium ước tính, khoảng 1,5 triệu hành khách bị mắc kẹt do các chuyến bay bị hủy. Hàng nghìn chuyến bay khác bị chậm, gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống sân bay.

Sự cố cũng lan rộng ra phạm vi quốc tế. Eurocontrol, cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu đình chỉ những chuyến bay khởi hành từ 42 quốc gia thành viên đến Mỹ, theo yêu cầu của FAA. Nhiều chuyến bay từ châu Á đến Mỹ cũng bị hoãn hoặc hủy, trong đó có chuyến từ Seoul, Hong Kong, Thượng Hải và Singapore.