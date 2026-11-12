'Cần có sự đối xử bình đẳng giữa cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp'

Người lao động làm việc tại một doanh nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 12/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đăng đàn trả lời chất vấn về hai lĩnh vực: tài chính và khoa học, công nghệ.

Bên lề hành lang Quốc hội, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trao đổi với Đại biểu Nguyễn Đình Xuân - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhằm chia sẻ những nhận định về các nội dung chất vấn liên quan đến lĩnh vực tài chính.

- Với phiên chất vấn đối với lĩnh vực tài chính, đại biểu đánh giá như thế nào về phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: Tôi cho rằng khoảng 90% nội dung chất vấn đã được Bộ trưởng trả lời tương đối thỏa đáng. Khoảng 10% nội dung còn lại chưa được trả lời đầy đủ hoặc chưa được đề cập đến. Chẳng hạn, vấn đề ảnh hưởng đến việc xuất cảnh của một số người do vướng mắc về thuế, Chủ tọa kỳ họp cũng đã yêu cầu Bộ trưởng trả lời bằng văn bản sau.

Tôi đánh giá việc điều hành của Chủ tọa phiên chất vấn rất nghiêm túc và đúng giờ. Những trường hợp phát biểu quá thời gian quy định, dù chỉ 10-15 giây, cũng được nhắc nhở, thậm chí cắt thời gian. Điều này là cần thiết để bảo đảm thực hiện đúng quy định, giúp có thêm nhiều đại biểu được đặt câu hỏi, đồng thời tránh tình trạng người hỏi và người trả lời đi quá xa nội dung trọng tâm.

- Đại biểu có thể chia sẻ, ông quan tâm nhất đến vấn đề nào trong phiên chất vấn hôm nay?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: Trong buổi chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, tôi quan tâm đến tất cả những vấn đề có ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Có những vấn đề tưởng chừng không liên quan nhưng thực tế lại có tác động rất lớn. Chẳng hạn như những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đóng mã số thuế khiến người dân e ngại khi muốn thành lập doanh nghiệp. Việc mở doanh nghiệp có thể chỉ mất một ngày, nhưng thủ tục đóng mã số thuế lại kéo dài nhiều tháng. Vậy thì người dân sẽ cân nhắc việc thành lập doanh nghiệp để làm gì?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Trong khi chúng ta đang muốn khuyến khích thành lập thêm nhiều doanh nghiệp để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, những vướng mắc này nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân.

Các thủ tục hành chính cũng tương tự. Khi hoạt động với tư cách cá nhân kinh doanh, người dân có thể hoạt động bình thường. Nhưng khi chuyển lên doanh nghiệp lại phát sinh thêm các nghĩa vụ về kế toán, kê khai thuế, thanh tra, kiểm tra. Điều này khiến nhiều người e ngại. Vì vậy, tôi cho rằng cần có sự đối xử bình đẳng giữa cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Khi chuyển đổi lên doanh nghiệp, người dân cần được hưởng thêm những chính sách ưu đãi, hỗ trợ thay vì phải đối mặt với nhiều thủ tục phức tạp hơn.

Chúng ta biết rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay đóng góp rất lớn vào việc tạo công ăn việc làm và ngân sách nhà nước. Vì vậy, các chính sách về thuế, tài chính không chỉ tập trung vào những doanh nghiệp lớn mà cần quan tâm đến cả những doanh nghiệp nhỏ. Mỗi doanh nghiệp có thể đóng góp không nhiều, nhưng số lượng rất lớn, góp phần hình thành tầng lớp trung lưu trong xã hội, thúc đẩy tiêu dùng và quan trọng hơn là tạo điều kiện cho các thế hệ tiếp theo được học tập, phát triển. Đó chính là tương lai của đất nước.

Do đó, tôi rất quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vấn đề này mang ý nghĩa cả về kinh tế, xã hội và có đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

- Vậy, đại biểu đã gửi những băn khoăn này đến Bộ trưởng Bộ Tài chính chưa?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: Tôi đã lồng ghép những nội dung mà mình quan tâm trong các phát biểu trước đây, chẳng hạn trong quá trình xây dựng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã đề cập đến vấn đề này. Trong ngày hôm nay, tôi cũng có một câu hỏi liên quan đến nội dung thuộc nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và đã gửi văn bản.

- Đối với người dân và cử tri cả nước, theo ông, những vấn đề nào liên quan đến tài chính cần được tháo gỡ để chính sách đi vào cuộc sống tốt hơn?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: Đối với mỗi người dân cụ thể, các chính sách của Bộ Tài chính có tác động trực tiếp chủ yếu liên quan đến vấn đề thuế. Thời gian vừa qua, chúng ta đã có những chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân kinh doanh. Bên cạnh đó, cách tính thuế cũng có sự thay đổi, thay vì phải hạch toán thì đã cho phép tính trực tiếp trên doanh số khoán. Về cơ bản, người dân cũng đồng tình với những chính sách này.

- Qua theo dõi phiên chất vấn sáng nay, ông tâm đắc với phần trả lời nào của Bộ trưởng, đặc biệt là những nội dung có thể tháo gỡ những băn khoăn lớn của doanh nghiệp và người dân?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: Thực ra, không thể giải quyết được một vấn đề chỉ bằng một câu trả lời. Nhưng cách trả lời đã mở ra hướng giải quyết, đó mới là điều mấu chốt.

Chẳng hạn, đối với việc tháo gỡ các thủ tục liên quan đến mã số thuế, Bộ trưởng đã đưa ra những định hướng rõ ràng về việc đơn giản hóa thủ tục và trình cấp có thẩm quyền xem xét miễn một số loại thuế trong quá trình đóng mã số thuế. Tôi cho rằng đây là định hướng đúng và hy vọng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bộ trưởng cũng đã cam kết trình nội dung này ngay trong kỳ họp hiện tại, trong khi kỳ họp chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc.

Tôi kỳ vọng sau kỳ họp, khi Quốc hội ban hành nghị quyết liên quan, những doanh nghiệp đang vướng nợ thuế kéo dài, đặc biệt là những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động từ lâu, còn tồn tại những khoản thuế môn bài không lớn, sẽ sớm được tháo gỡ khó khăn.

Xin trân trọng cảm ơn đại biểu!./.