Cần có quyết tâm, lộ trình, kế hoạch cụ thể trong giải ngân vốn đầu tư công

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Sở Tài chính, năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố Đồng Nai là hơn 27 ngàn tỷ đồng. Sau khi trích 5% tiết kiệm kế hoạch giao về trung ương (bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), kế hoạch vốn thành phố Đồng Nai phân bổ cho các dự án là gần 26 ngàn tỷ đồng.

Tính đến ngày 29-10, thành phố Đồng Nai đã hoàn thành giải ngân nguồn vốn hơn 19,7 ngàn tỷ đồng, đạt gần 73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt hơn 76% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi trừ tiết kiệm 5%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương giải ngân gần 447 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch vốn; vốn ngân sách địa phương đã giải ngân hơn 19 ngàn tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch vốn.

Đối với tình hình thực hiện giải ngân của các đơn vị chủ đầu tư, đến nay có 22 chủ đầu tư giải ngân trên mức bình quân chung của thành phố, trong đó có 13 đơn vị chủ đầu tư giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn. Hiện còn 8 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn thấp hơn mức bình quân chung của thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Đối với nguồn vốn đầu tư công giao UBND cấp xã, tính đến hết ngày 29-10, các địa phương đã giải ngân hơn 4,5 ngàn tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch vốn. Trong đó, có 71 xã, phường có tỷ lệ giải ngân vốn cao hơn mức bình quân chung của thành phố.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đánh giá: Trong tháng 10-2026, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố có dấu hiệu chững lại, đạt tỷ lệ thấp. Điều này xuất phát từ sự thiếu quyết liệt của một số đơn vị chủ đầu tư cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị. Đồng thời, các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Công tác thanh, quyết toán đối với khối lượng xây lắp tại các dự án thực hiện còn chậm.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Trần Trọng Thủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn khoảng 2 tháng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải được đẩy mạnh, đồng chí Nguyễn Văn Út yêu cầu trong tháng 11-2026, tỷ lệ giải ngân vốn phải thực hiện hoàn thành trên 90%. Để thực hiện mục tiêu này, các đơn vị chủ đầu tư phải quyết tâm, có lộ trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Cùng với đó, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Út cho biết: Giải ngân vốn đầu tư công luôn gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phải được tập trung thực hiện. Bởi không có tái định cư sẽ rất khó khăn trong giải phóng mặt bằng. “Muốn giải ngân được vốn thì dự án phải có mặt bằng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông” - Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.