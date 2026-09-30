Cần có phương án khai thác hiệu quả các thiết chế văn hoá sau đầu tư
Phát biểu kết luận phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Trần Thế Cương khẳng định: Thời gian qua, Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và dành nguồn lực đáng kể cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tuy nhiên chưa tương xứng với nguồn lực và tài sản Thành phố đã đầu tư.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-co-phuong-an-khai-thac-hieu-qua-cac-thiet-che-van-hoa-sau-dau-tu-420114.htm