Cần có lộ trình xử phạt xe không giữ khoảng cách an toàn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu việc xử phạt phương tiện không giữ khoảng cách an toàn phải thực hiện theo lộ trình, chỉ triển khai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn cho người tham gia giao thông.

Theo thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đưa các tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Việc xử phạt phải kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, không gây ùn tắc, xung đột giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Bộ Xây dựng được giao sớm sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan. Khoảng cách an toàn cần được quy định phù hợp với tốc độ, mật độ giao thông, điều kiện cầu đường, địa hình và thời tiết. Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt để tài xế nhận biết, chấp hành.

Việc xác định vi phạm cũng phải căn cứ khả năng chủ động duy trì khoảng cách của tài xế. Trường hợp phương tiện khác bất ngờ chuyển làn, chen vào khoảng trống phía trước không mặc nhiên xác định xe phía sau vi phạm./.