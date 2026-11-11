Cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp

Sáng nay (11/11), tại Kỳ họp thứ 2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, trong năm 2026, tình hình công dân đến địa điểm tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 199 lượt đoàn đông người so với năm 2025; số đơn thư gửi đến các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH giảm 3.390 đơn so với năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh điều hành phiên họp

Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng, tình hình khiếu nại, tố cáo tại một số địa phương vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, nhất là ở một số địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia được triển khai, thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; liên quan đến quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường ở Tây Nguyên; liên quan đến khai thác tài nguyên, khoáng sản;...

Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH cũng đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc và có 104 lượt đoàn đông người, giảm 1.514 lượt người về 1.392 vụ việc và 199 đoàn đông người so với năm 2025. Qua tiếp công dân, các cơ quan đã ban hành 586 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 295 vụ việc; trực tiếp giải thích, thuyết phục, vận động 2.200 lượt công dân chấp hành các bản án, kết luận, quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH còn nhận được tổng số 26.915 đơn thư của công dân khiếu nại, tố cáo gửi đến, giảm 3.390 đơn so với năm 2025. Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời công dân đối với 972 đơn; tiếp tục nghiên cứu 87 đơn. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn thư của công dân gửi đến và kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH đã thực hiện đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết đối với 66 vụ việc. Các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời đạt 66,5% vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Quốc hội chuyển đến.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026

Liên quan đến Kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo do Quốc hội chuyển đến, trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và UBND các tỉnh, thành phố đã nhận được tổng số 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH chuyển đến. Đến nay, các cơ quan đã xem xét, giải quyết và trả lời được 373/561 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,5%), đang tiếp tục giải quyết đối với 188 vụ việc.

Trong đó, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã giải quyết, trả lời được 87/149 vụ việc; Tòa án nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời được 208/286 vụ việc; Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã giải quyết, trả lời theo thẩm quyền được 78/126 vụ việc. Các cơ quan đã thực hiện tốt, cơ bản bảo đảm theo các yêu cầu trong việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm 226 vụ việc phức tạp, đông người; đồng thời chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khác thuộc thẩm quyền, hạn chế tối đa tình trạng công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo.

Về việc giải quyết đối với 268 vụ việc cụ thể đang được xem xét, giải quyết, UBTVQH đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, tiếp tục giải quyết dứt điểm đối với 268 vụ việc. Đến nay, các cơ quan đã giải quyết, trả lời được 117 vụ việc (đạt tỷ lệ 43,65%); 151 vụ việc đang được xem xét, giải quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cũng kiến nghị, đối với Chính phủ, cần có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương; thực hiện có hiệu quả việc rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên họp

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, truy tố, bảo đảm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, không để bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Bộ Tư pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành án hành chính, thi hành án dân sự để bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương để khẩn trương giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được UBTVQH kiến nghị.

Với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị tiếp tục có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ án; bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực được thực thi, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài. Có giải pháp khắc phục những nguyên nhân chủ quan, nhất là nguyên nhân liên quan đến trình độ, trách nhiệm của một số cán bộ được phân công làm công tác tiếp công dân, giải quyết vụ án.