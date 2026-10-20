Cần có giải pháp căn cơ chống sạt lở trên quốc lộ 55

Sạt lở không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm đứt đường truyền thông tin của Vinaphone

QL55 có chiều dài hơn 233 km, nối TP Hồ Chí Minh - Lâm Đồng, là tuyến đường kết nối QL1, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và QL20 nên có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ngành du lịch cho khu vực liên tỉnh, liên vùng... Riêng đoạn qua Lâm Đồng có chiều dài khoảng 180 km bắt đầu từ xã Sơn Mỹ qua La Gi - Tánh Linh đến điểm cuối là xã Bảo Lâm 1, kết thúc tại ngã ba Đại Bình giao giữa QL20 tại km123+900 với cuối QL55. Đây là con đường trục Đông - Tây liên kết các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, do thuận tiện trong lưu thông từ khu du lịch biển Cam Bình, Kê Gà đến các phường Bảo Lộc, nên nhiều dân du lịch gọi đây là cung đường kết nối biển với “Xứ ngàn hoa Đà Lạt”...

Sạt lở trên quốc lộ 55 ngày 3/10

Tuyến đường thuận lợi trong kết nối liên vùng nhưng một số đoạn vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do sạt lở. Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 10/2026, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên cung đường QL55 đoạn qua xã La Dạ bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút đến 16 giờ ngày 8/10, mưa lớn kéo dài khiến đèo Đa Mi, đoạn qua thôn Đa Mi 1, xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Các điểm sạt lở được ghi nhận tại km189+700, km192+400, km193+150, km193+650, km194+100, km194+800, km194+810 và km196+700, với tổng chiều dài khoảng 120 m. Khối lượng lớn đất đá và cây rừng tràn xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến giao thông trên QL55 tạm thời bị chia cắt cả 2 chiều. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã La Dạ huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ tiếp cận hiện trường, khẩn trương khắc phục. Trước đó, từ ngày 1 - 3/10, trên QL55 đã xảy ra 6 trường hợp sạt lở đất đồi cao xuống đường gây ảnh hưởng giao thông tại km189+700, km192+400, 193+150, 193+650, 194+100, 194+800, 194+810, 196+700 với tổng thể tích đất bị sạt lở ước khoảng 500 m3.

Một điểm sạt lở lộ thiên trên quốc lộ 55

Anh Nguyễn Hữu Tường, ngụ xã Đồng Kho có rẫy cà phê và sầu riêng ở thôn Đa Mi 1 nên thường ngày đi về trên QL55 để đến rẫy, cho biết: Từ khi sáp nhập tỉnh, trên QL55 các phương tiện lưu thông đến trung tâm hành chính tỉnh nhiều hơn. Mùa nắng thì không sao nhưng mùa mưa là lo đất sạt lở gây tai nạn. Tuyến đường từ xã Đồng Kho đến La Dạ hầu hết là dốc, hai bên là đồi núi, một số đoạn không được làm ta luy kè chân nên năm nào cũng có điểm sạt lở.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến QL55 đoạn qua xã La Dạ khoảng 30 km nhưng có khoảng 40 điểm sạt lở lộ thiên. Vì vậy, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu có phương án căn cơ phòng chống sạt lở đoạn này. Trước mắt, những điểm hay sạt lở nên làm kè chân đồi hoặc ta luy để đất đồi không bị xói mòn, “lỏng chân” khi có mưa lớn dài ngày gây nên sạt lở...