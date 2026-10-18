Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã

Thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đại biểu Hoàng Quốc Khánh cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ, đồng thời phản ánh những khó khăn từ thực tiễn địa phương miền núi, kiến nghị giải pháp tháo gỡ.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh phát biểu thảo luận.

Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với viên chức cấp xã

Đại biểu ghi nhận việc Chính phủ ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP ngày 2/10/2026 quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc tại cấp xã, với mức phụ cấp 55% đối với các đối tượng thuộc diện áp dụng. Tuy nhiên, viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp này.

Theo đại biểu, tại các địa phương miền núi, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp hạn chế, nhiều đơn vị không đủ khả năng tự cân đối kinh phí cải thiện thu nhập cho viên chức, trong khi địa bàn phục vụ rộng, dân cư phân tán và nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động của chính quyền cơ sở nhiều. Đại biểu đề nghị Chính phủ khảo sát, đánh giá, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp ở vùng đặc biệt khó khăn chưa có khả năng tự chủ tài chính; đồng thời rà soát, nâng mức phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp xã, hiện lần lượt là 0,25 và 0,15, bảo đảm phù hợp hơn với khối lượng công việc và trách nhiệm quản lý.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Đánh giá việc hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa trong tập trung nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển, đại biểu phản ánh nhiều tuyến đường từ xã đến bản, giữa các bản tại địa phương miền núi đã xuống cấp, trong khi kinh phí sửa chữa, khắc phục vượt khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn thống nhất, tập trung đầu mối, tránh có quá nhiều văn bản hướng dẫn gây khó khăn cho địa phương; đồng thời đẩy nhanh phân bổ vốn và giải ngân. Đến ngày 31/8, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn kéo dài mới đạt 31,8%; nguyên nhân có phần do hướng dẫn giữa các giai đoạn chưa thống nhất, thủ tục còn rườm rà và việc phân bổ vốn hằng năm chậm.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Từ thực tiễn địa phương miền núi, đại biểu cho biết tình trạng lao động trẻ dịch chuyển đến các khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn ở vùng đồng bằng dẫn đến thiếu lao động có tay nghề tại khu vực nông thôn. Các nghề xây dựng, điện, cơ khí đang thiếu nhân lực tại chỗ, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp địa phương.

Đại biểu đề nghị đánh giá sát thực trạng lao động có tay nghề tại khu vực nông thôn, miền núi; đổi mới đào tạo nghề theo hướng gắn với nhu cầu thực tế, có sự đặt hàng của doanh nghiệp, bảo đảm lao động sau đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc.

Đánh giá thực chất hiệu quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Đánh giá cao chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đại biểu cho rằng đây là giải pháp thiết thực nhằm chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, việc triển khai tại các địa phương còn chưa đồng đều; công tác xác định đối tượng, nội dung khám, thống kê kết quả, bố trí kinh phí, nhân lực và trang thiết bị y tế còn gặp khó khăn. Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục triển khai chính sách, đồng thời đánh giá toàn diện kết quả thực hiện trong năm 2026, làm rõ những bất cập, chất lượng và hiệu quả thực tế để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn phát biểu thảo luận.

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn tập trung phân tích những thách thức đối với mục tiêu duy trì tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Đại biểu cho rằng cần kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, bảo đảm cân đối nguồn vốn cho nền kinh tế; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho khu vực đầu tư tư nhân, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn tín dụng và giảm dần sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao giá trị gia tăng trong nước, giảm phụ thuộc vào khu vực FDI. Cùng với đó, cần đẩy nhanh giải ngân nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng. Về ngân sách nhà nước, đại biểu lưu ý cần thận trọng với nguồn thu từ đất trong bối cảnh thị trường bất động sản có dấu hiệu trầm lắng; đồng thời tập trung vốn đầu tư công vào các dự án đang triển khai và nhiệm vụ ưu tiên, hạn chế đầu tư dàn trải, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và chất lượng tăng trưởng.