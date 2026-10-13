Cần cơ chế vốn phù hợp và chính sách linh hoạt cho nhà ở cho thuê

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên.

Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Thảo luận tại phiên họp, nhiều địa phương phản ánh tình trạng lãi suất vay còn cao, thời gian thu hồi vốn kéo dài, khiến doanh nghiệp thiếu động lực tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Các ý kiến đề nghị có cơ chế tín dụng dài hạn, chính sách tài chính phù hợp với đặc điểm của phân khúc này.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân đề xuất nghiên cứu cơ chế tính giá thuê phù hợp đối với nhà ở cho thuê đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Theo đó, cần xem xét giảm hoặc không tính một số khoản liên quan đến yêu cầu bảo toàn vốn để giá thuê phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động.

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh kiến nghị nghiên cứu cơ chế tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các dự án nhà ở cho thuê; đồng thời sử dụng nguồn lực từ Quỹ nhà ở để mua lại căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội, hình thành quỹ nhà cho thuê do địa phương quản lý.

TP. Bắc Ninh cũng đề xuất hoàn thiện quy định về khai thác diện tích thương mại, dịch vụ trong dự án nhà ở xã hội, tạo thêm nguồn thu, nâng cao hiệu quả đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Từ thực tế địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Kim Long đề nghị tăng quyền chủ động cho chính quyền địa phương trong lựa chọn loại hình nhà ở xã hội. Ở một số khu vực thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước trước đây, người dân có nhu cầu nhà ở thấp tầng, nhà ở riêng lẻ thay vì chung cư, vì vậy cần có quy định phù hợp với đặc điểm cư trú và tập quán sinh hoạt.

Đại diện tỉnh Hưng Yên cho biết, nhu cầu nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp đang tăng, trong khi khả năng huy động vốn đầu tư còn hạn chế. Địa phương đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đồng thời nghiên cứu sử dụng nguồn lực hiện có để hình thành quỹ nhà cho thuê lâu dài.

Đại diện các hiệp hội bất động sản cũng đề nghị đánh giá đầy đủ nguyên nhân tồn kho và những bất cập trong cơ cấu sản phẩm. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Khôi lưu ý tình trạng nhà ở thương mại, nhà tái định cư và quỹ nhà thuộc tài sản công chưa được khai thác hiệu quả. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu kiến nghị nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp chuyển hướng đầu tư từ phân khúc cao cấp sang nhà ở đáp ứng khả năng chi trả và nhà ở cho thuê.

Về nguồn vốn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng kiến nghị bổ sung nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cân đối nguồn vốn, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện chính sách tài chính, thuế, phí và phát triển các kênh huy động vốn dài hạn.

Giải đáp kiến nghị của địa phương, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, các quy định hiện hành đã có cơ chế tạo lập quỹ nhà thông qua hình thức mua nhà ở, bên cạnh đầu tư xây dựng mới. Bộ cũng đang nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng tăng tính chủ động cho địa phương trong lựa chọn loại hình nhà ở xã hội và xử lý những vướng mắc về tổ chức, hoạt động của Quỹ nhà ở.