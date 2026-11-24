Để bảo đảm chất lượng dinh dưỡng mà không tạo áp lực chi phí, ngành chức năng và các địa phương cần sớm có hướng dẫn đặc thù, tạo hành lang pháp lý linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn từng vùng miền.

*Gỡ vướng chứng từ cho nguồn thực phẩm tại chỗ

Những năm qua, mô hình bán trú được triển khai rộng khắp tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An, chủ yếu phục vụ học sinh dân tộc thiểu số. Khác với vùng đồng bằng hay đô thị, kinh phí nuôi dưỡng tại đây thực hiện theo Nghị định số 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ hỗ trợ học sinh vùng đặc thù.

Thực hiện theo Nghị định số 66/2018/NĐ-CP của Chính phủ hỗ trợ học sinh vùng đặc thù, với nguồn kinh phí hạn hẹp, các nhà trường vừa phải tính toán bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, vừa thắt chặt chi tiêu để tối ưu hóa nguồn lực. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Với nguồn kinh phí hạn hẹp, các nhà trường vừa phải tính toán bảo đảm đủ dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, vừa thắt chặt chi tiêu để tối ưu hóa nguồn lực. Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Châu Cam, xã Châu Khê, theo quy định hiện hành, mỗi học sinh bán trú được hỗ trợ 936.000 đồng và 15 kg gạo mỗi tháng.

Từ nguồn kinh phí này, nhà trường tổ chức 3 bữa ăn mỗi ngày, gồm bữa sáng 10.000 đồng/suất, hai bữa chính trưa và tối 17.000 đồng/suất. Với quy mô 125 học sinh ăn bán trú, Ban Giám hiệu phải tính toán kỹ lưỡng từ việc lên thực đơn, chọn nguồn hàng đến cân đối chi tiêu nhằm vừa nâng cao chất lượng bữa ăn, vừa tiết kiệm một phần chế độ để các em mang về phụ giúp gia đình.

Hiện trường đang ký hợp đồng với 3 đầu mối cung ứng tại địa phương: một đơn vị cung cấp rau củ, hàng khô, gạo; một hộ cung cấp thịt lợn tươi và một đầu mối cung cấp giò, cá. Các cơ sở này đều có đầy đủ hồ sơ cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ.

Tuy nhiên, theo thầy Lê Văn Khánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường, rào cản lớn nhất hiện nay lại nằm ở thủ tục thanh quyết toán tài chính. Quy định bắt buộc phải có hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ khiến nhà trường gặp khó khi thu mua thực phẩm từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại chỗ, bởi họ không đủ tư cách pháp nhân để xuất hóa đơn.

Do địa bàn cách trở, số lượng học sinh bán trú chưa nhiều nên nếu nhà trường phải nhập hàng từ các doanh nghiệp ở xa, cước phí vận chuyển đường dài cùng các khâu trung gian sẽ đội giá thành lên rất cao.

Cụ thể, thịt lợn mông mua tại chỗ chỉ 120.000 đồng/kg nhưng qua công ty lên tới 160.000 đồng/kg; suất cá từ 14.000 đồng vọt lên 20.000 đồng, khiến trường khó giữ định lượng bữa ăn. Từ thực tế này, nhà trường kiến nghị sớm có cơ chế đặc thù, cho phép tiếp tục ký hợp đồng với hộ cung ứng địa phương khi bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh, xã Lượng Minh, mô hình bán trú giúp 373/473 học sinh vùng cao từ các bản xa như Cà Moong, Xốp Cháo, Côi, Lạ, Chẳm Puông... duy trì việc học. Cô Nguyễn Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường thông tin, từ tháng 3/2023, trường chuyển sang bán trú, đưa học sinh lớp 3, 4 và 5 từ các điểm lẻ về điểm chính để bảo đảm học đủ các môn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Tuy nhiên, quy mô học sinh đông trong khi cơ sở vật chất thiếu thốn khiến công tác nuôi dưỡng gặp nhiều áp lực. Hiện bếp ăn nhà trường sử dụng thực phẩm do người dân địa phương cung cấp. Cô Nguyễn Thị Tuyết kiến nghị các cấp, ngành hướng dẫn cụ thể chính sách, bố trí kinh phí kịp thời; ưu tiên nâng cấp bếp ăn, thiết bị bảo quản, khu sinh hoạt bán trú, đồng thời khuyến khích hộ dân, hợp tác xã cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định.

*Linh hoạt mô hình cung ứng suất ăn tập thể

Ngày 14/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học. Chỉ thị yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn sẵn cùng điều kiện chế biến, bảo quản; đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ sở giáo dục. Việc siết chặt các quy định là bước đi cần thiết để bảo vệ sức khỏe học sinh, song thực tế triển khai tại cơ sở lại nảy sinh không ít lúng túng.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH & THCS Lưu Kiền, xã Tương Dương, mô hình này đang phát huy hiệu quả trong duy trì sĩ số học sinh ở các bản xa trung tâm. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Tại xã Nghĩa Lộc, dự kiến từ học kỳ II năm học này, nhiều trường học trên địa bàn sẽ bắt đầu triển khai mô hình bán trú. Thay vì tự tổ chức bếp ăn tại chỗ, ban giám hiệu các trường đang tính đến phương án thuê đơn vị cung cấp suất ăn sẵn nhằm giảm tải áp lực vận hành và đáp ứng đúng quy định pháp lý.

Cô Phạm Thị Kiên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Lộc cho biết, nhà trường hiện duy trì bếp ăn bán trú tại cả 5/5 điểm trường. Mức thu tiền ăn hiện nay là 20.000 đồng/trẻ/ngày, gồm 19.000 đồng tiền thực phẩm và 1.000 đồng tiền chất đốt; ngoài ra, mỗi trẻ đóng thêm 6.000 đồng/ngày tiền công cô nuôi.

Với mức kinh phí hạn hẹp này, nhà trường phải cân đối rất kỹ lưỡng khi xây dựng thực đơn và lựa chọn nguồn hàng để vừa bảo đảm đủ định lượng dinh dưỡng, vừa phù hợp với khả năng đóng góp của phụ huynh vùng nông thôn.

Nhiều năm qua, thay vì giao khoán cho một đầu mối duy nhất, Trường Mầm non Nghĩa Lộc ký hợp đồng riêng lẻ với từng nhà cung cấp theo từng nhóm thực phẩm như thịt lợn, thịt gà, rau củ... Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất của nhà trường hiện nay không chỉ là tìm kiếm nguồn hàng đạt chuẩn mà còn là bài toán nhân sự giám sát.

Do phải duy trì cùng lúc 5 bếp ăn tại 5 điểm trường lẻ, mỗi buổi sáng, nhà trường buộc phải phân công cán bộ, giáo viên trực tiếp xuống các điểm để tiếp nhận, cân đo và kiểm tra thực phẩm đầu vào. Trong bối cảnh đội ngũ giáo viên đang thiếu hụt, việc kiêm nhiệm thêm công tác hậu cần khiến áp lực công việc càng đè nặng.

Từ thực tiễn này, cô Phạm Thị Kiên đề xuất ngành Giáo dục và các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu, ban hành hướng dẫn cụ thể và linh hoạt về mô hình cung ứng suất ăn bán trú trọn gói đối với bậc mầm non.

Theo cô Kiên, giải pháp này sẽ cho phép các đơn vị có đủ tư cách pháp lý và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đảm nhận trọn gói khâu chế biến tại bếp trung tâm rồi vận chuyển suất ăn đến các điểm trường. Khi đó, nhà trường sẽ giảm được gánh nặng vận hành dàn trải nhiều bếp ăn lẻ, giải phóng giáo viên khỏi khâu tiếp nhận thực phẩm để tập trung cho chuyên môn giảng dạy và giám sát chất lượng bữa ăn của trẻ.

Thực tế cho thấy, bài toán tìm kiếm đơn vị cung ứng suất ăn tập thể không chỉ làm khó các trường học vùng cao, nông thôn mà ngay tại khu vực đô thị cũng gặp nhiều trở ngại.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú cho biết, ngay từ đầu năm học này, khi chuyển đổi sang hình thức cung cấp bữa ăn bán trú, nhà trường đã phải khảo sát, liên hệ tới 3 đơn vị cung ứng nhưng có tới 2 đơn vị không đáp ứng được yêu cầu: một đơn vị có cơ sở chế biến quá xa trường học, không bảo đảm chất lượng suất ăn khi vận chuyển; đơn vị còn lại rơi vào tình trạng quá tải công suất do cùng lúc nhận đặt hàng của quá nhiều trường học khác.

Tương tự, Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai cũng từng rơi vào tình cảnh phải tạm dừng tổ chức bán trú trong hơn một tháng do mức thu đóng góp của phụ huynh không đủ để chi trả chi phí thuê đơn vị cung ứng bên ngoài.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 431 cơ sở giáo dục công lập tổ chức bán trú và 18 cơ sở giáo dục tổ chức nội trú. Quy mô mạng lưới bán trú, nội trú rộng lớn cho thấy nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh tại trường học là vô cùng cấp thiết, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tổ chức bữa ăn học đường ở tỉnh hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ sự biến động giá cả thị trường, hạn chế về cơ sở vật chất bếp ăn cho đến sự thiếu hụt các đơn vị cung ứng chuyên nghiệp. Trước thực tế đó, ngành Giáo dục sẽ chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với ngành Tài chính, Y tế và chính quyền các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý và cơ chế linh hoạt, sát với đặc thù từng vùng miền.

Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình cung ứng, chế biến thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý minh bạch thực đơn, tài chính; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng bếp ăn, hướng tới mục tiêu bảo đảm mỗi bữa ăn học đường đều thực sự an toàn, đủ dinh dưỡng và chất lượng.