Cần cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò dẫn dắt của Thủ đô

Tháo gỡ điểm nghẽn kết nối vùng, khơi thông nguồn lực đầu tư

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ đồng tình với sự khẩn trương, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, cụ thể hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Đại biểu đánh giá cao định hướng xác định Hà Nội là một trong ba cực tăng trưởng, qua đó khẳng định vị thế và vai trò của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, theo đại biểu, khi được xác định là một cực tăng trưởng, Hà Nội không chỉ có thêm động lực phát triển mà còn phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, nhất là trách nhiệm liên kết vùng và dẫn dắt thông qua những mô hình phát triển đi đầu.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt (TP. Hà Nội) phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Đại biểu cho rằng, Luật Thủ đô đã trao cho thành phố Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù và thẩm quyền lớn. Cùng với đó, HĐND thành phố cũng đã ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa những cơ chế, chính sách phát triển, trong đó có Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 30 và Nghị quyết số 34. Vì vậy, đại biểu mong muốn dự thảo nghị quyết lần này có những quy định ưu việt, mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để Hà Nội tiếp tục phát huy lợi thế và thực hiện tốt vai trò của một cực tăng trưởng.

Theo đại biểu, nghị quyết mới không nên lặp lại những cơ chế đặc thù đã được quy định trong Luật Thủ đô mà cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn mới phát sinh từ thực tiễn. Trong đó, kết nối vùng và huy động sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư là những vấn đề cần được quan tâm.

Từ thực tiễn công tác tại huyện Mỹ Đức, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nêu vấn đề về tiềm năng phát triển du lịch của khu vực Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai. Theo đại biểu, khu vực này có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, di tích lịch sử và tiềm năng du lịch không kém những địa danh như Tràng An, nhưng chưa được khai thác tương xứng.

Đại biểu dẫn chứng, trước đây đã có doanh nghiệp có tiềm lực quan tâm, đề xuất dự án với quy mô nguồn lực khoảng 10.000 tỷ đồng. Nếu dự án được triển khai, khu vực Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai có thể đã có bước phát triển đáng kể.

Theo phương án được đại biểu đề cập, dự án sẽ tạo động lực phát triển vùng thông qua kết nối với Bái Đính, Tam Chúc và hình thành tuyến đường di sản kết nối đến Hoàng thành Thăng Long. Trong đó, tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính được định hướng trở thành con đường hành hương, góp phần kết nối các không gian văn hóa, du lịch.

Tăng sức hấp dẫn về cơ chế và chính sách

Cùng với việc phát triển hạ tầng kết nối, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh yêu cầu khai thác hài hòa tiềm năng cảnh quan, di tích và thiên nhiên tại khu vực chùa Hương, Hương Sơn; bảo tồn vùng lõi di tích, đồng thời phát triển không gian trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên tại An Phú. Khu vực hồ Quan Sơn có thể phát triển các dịch vụ sân golf, khách sạn; Mỹ Đức có tiềm năng phát triển dược liệu, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Tuyến hành hương, tuyến di sản khi được kết nối với Ứng Hòa, Thanh Oai còn có thể mở rộng khả năng khai thác các làng nghề và di tích lịch sử. Qua đó, hình thành một không gian du lịch có tính liên kết, phát huy tổng thể giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan của khu vực.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Tuy nhiên, đại biểu cho biết, dù đã có nhà đầu tư quan tâm, sức hấp dẫn về cơ chế và chính sách tại thời điểm đó chưa đủ để nhà đầu tư đi đến quyết định triển khai dự án. Từ thực tế này, đại biểu bày tỏ đồng tình với định hướng đưa các dự án có quy mô 3.000 tỷ đồng, 10.000 tỷ đồng và 30.000 tỷ đồng vào dự thảo nghị quyết; đồng thời mong muốn tiếp tục hoàn thiện cơ chế để thu hút những nhà đầu tư có tâm huyết, có đủ năng lực và nguồn lực tham gia.

Theo đại biểu, khi có cơ chế đủ mạnh để khơi thông nguồn lực đầu tư, những tiềm năng, lợi thế của từng khu vực sẽ có điều kiện được phát huy, tạo thêm động lực phát triển cho toàn vùng.

Đối với cơ chế thử nghiệm, trong đó có phát triển kinh tế ban đêm, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt bày tỏ đồng tình với ý kiến của ĐBQH Đỗ Đức Hồng Hà và cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ những yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo đại biểu, khi đưa mô hình kinh tế ban đêm vào thử nghiệm, sẽ kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết, không chỉ giới hạn ở hoạt động dịch vụ tại các tuyến phố đi bộ. Việc tổ chức mô hình này còn liên quan đến quy hoạch bãi đỗ xe, không gian hoạt động, cải tạo hạ tầng và nhiều điều kiện khác phục vụ phát triển dịch vụ.

Do đó, đại biểu cho rằng cần có những cơ chế đặc thù đủ mạnh, đồng bộ để xử lý các vấn đề phát sinh. Việc phát triển kinh tế ban đêm không thể chỉ dừng ở việc mở rộng hoạt động của một số loại hình dịch vụ, mà phải tính đến tổng thể các điều kiện về quy hoạch, hạ tầng và tổ chức không gian.

Đây là yêu cầu cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng cơ chế thử nghiệm, bảo đảm các mô hình mới có đủ điều kiện triển khai trong thực tiễn, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng và tạo thêm động lực phát triển cho Thủ đô.