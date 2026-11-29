Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia yêu cầu "xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển mạnh các hệ thống xử lý rác có thu hồi năng lượng"; các nguồn điện từ xử lý rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối được phát triển không giới hạn quy mô quy hoạch. Tuy nhiên, điện rác tại Việt Nam vẫn phát triển chậm hơn nhiều so với kỳ vọng.

Một nhà máy điện rác ở Hà Nội

Từ năm 2014, Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg đã áp dụng giá điện ưu đãi (FIT) 10,05 US cent/kWh cho điện rác. Tuy nhiên, sau 12 năm, cả nước mới có khoảng 8 nhà máy điện rác vận hành. Ngay cả khi có giá ưu đãi, điện rác vẫn chưa thể bứt phá.

Một nhà máy, hai lời giải cho môi trường và an ninh năng lượng

Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Đông Nam Á, khiến lượng rác sinh hoạt tăng nhanh, trong khi năng lực thu gom, xử lý chưa theo kịp. Năm 2023, rác sinh hoạt đô thị trung bình hơn 38.000 tấn/ngày, tăng 10-16% mỗi năm.

Trong khi đó, rác chủ yếu vẫn được chôn lấp. Phương pháp này có chi phí ban đầu thấp nhưng chiếm nhiều đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và tốn chi phí duy trì bãi chôn lấp hàng chục năm. Trước yêu cầu bảo vệ môi trường, nhiều địa phương đang chuyển sang công nghệ xử lý hiện đại, trong đó có đốt rác phát điện.

Ông Nguyễn Huy Hoạch, chuyên gia năng lượng (Hiệp hội Năng lượng Việt Nam), đánh giá điện rác là hướng đi phù hợp khi rác sinh hoạt ngày càng tăng, quỹ đất chôn lấp ngày càng hạn hẹp. Đốt rác thu hồi năng lượng giúp hạn chế ô nhiễm đất, nước, giảm khí methane từ bãi chôn lấp, thúc đẩy công nghiệp môi trường và kinh tế tuần hoàn.

Về an ninh năng lượng, điện rác dùng nguyên liệu sẵn có trong nước, ít chịu tác động của giá nhiên liệu quốc tế. Nếu đủ rác, nhà máy sẽ phát điện ổn định, góp phần đa dạng hóa nguồn cung. Lợi thế này càng có ý nghĩa khi tỷ trọng điện gió, điện mặt trời - vốn phụ thuộc thời tiết - ngày càng tăng.

Tại các đô thị lớn, nhà máy điện rác đặt gần nguồn rác và nơi tiêu thụ điện, giải quyết đồng thời cả hai bài toán.

Giá mua điện rác không gây áp lực lên giá điện bình quân

Trong bối cảnh cần huy động nguồn lực lớn cho các nguồn điện mới, giá điện rác cần được nhìn nhận đúng trong tương quan với các nguồn điện khác. Giá FIT 10,05 US cent/kWh (khoảng 2.600 đồng/kWh) thấp hơn đáng kể các nguồn điện nền mới (khung giá điện khí LNG năm 2026 tối đa 3.453,72 đồng/kWh, điện gió ngoài khơi tối đa gần 3.975 đồng/kWh).

Khác với điện khí LNG phụ thuộc nhiên liệu nhập khẩu, điện rác vận hành 6.500-7.000 giờ/năm bằng nguyên liệu trong nước, đồng thời làm nhiệm vụ chính là xử lý rác cho các địa phương.

Tổng công suất điện rác có thể phát triển tại Việt Nam chỉ khoảng 700 MW, thực tế có thể chỉ 500 MW do nhiều địa bàn có dưới 500 tấn rác/ngày, không khả thi để xây nhà máy. Với quy mô này, chi phí mua điện rác không gây áp lực đáng kể lên giá điện bình quân, trong khi lợi ích môi trường, xã hội rất lớn.

Tuy nhiên, giá điện thấp hơn LNG không có nghĩa chi phí đầu tư điện rác thấp. Nhà máy điện rác có suất đầu tư lớn, công nghệ phức tạp, chi phí vận hành, xử lý khí thải và tro xỉ cao; rác ẩm, nhiệt trị không đồng đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất phát điện.

Mỗi dự án mất 7-10 năm chuẩn bị và xây dựng; riêng chi phí trước khi có giấy phép xây dựng đã tới 100-200 tỷ đồng. Thiết bị chiếm 70-80% tổng mức đầu tư, nhiều thiết bị chính phải nhập khẩu, khiến doanh nghiệp chịu rủi ro tỷ giá lớn.

Ngoài ra, Báo cáo "Thủ tục đầu tư nhà máy điện rác - Rào cản và giải pháp" (VCCI, 12/2024) chỉ ra một nguyên nhân quan trọng là hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, khiến quá trình đầu tư phức tạp, kéo dài, giảm sức hấp dẫn của dự án.

Ông Hoạch cũng chỉ ra 4 nhóm rào cản lớn nhất: Vốn đầu tư và công nghệ; nguồn rác đầu vào; cơ chế giá điện và hợp đồng mua bán điện; sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch và thủ tục đầu tư.

Cần cơ chế tháo gỡ vướng mắc

Để hiện thực hóa Nghị quyết 70-NQ/TW, cần cơ chế, chính sách tháo gỡ đồng thời những vướng mắc này.

Trước hết, địa phương cần cam kết dài hạn về khối lượng, chất lượng rác cho nhà máy và xây dựng giá dịch vụ xử lý rác hợp lý, tương xứng với dịch vụ môi trường doanh nghiệp cung cấp.

Về giá điện, khi thị trường điện cạnh tranh chưa hoàn thiện và số nhà máy còn rất ít, việc giữ ổn định cơ chế giá FIT, nhất là với các dự án đã có chủ trương đầu tư và đang triển khai, là tín hiệu quan trọng để nhà đầu tư, tổ chức tín dụng yên tâm cam kết vốn dài hạn.

Kinh nghiệm của Trung Quốc, một quốc gia có gần 1.000 nhà máy điện rác, cho thấy vai trò quyết định của cơ chế giá ổn định: Giá điện rác cố định 0,65 Nhân dân tệ/kWh (khoảng 2.600 đồng/kWh) suốt 20-25 năm; địa phương chi trả riêng phí xử lý rác 120-200 Nhân dân tệ/tấn (khoảng 480.000-800.000 đồng/tấn), không khấu trừ vào tiền điện; điện rác được ưu tiên huy động tối đa.

Cùng với đó, cần ưu đãi về tín dụng xanh, đất đai, thuế và bảo đảm hợp đồng mua bán điện dài hạn.