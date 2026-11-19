Học viện Quốc phòng tổ chức gặp mặt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. (Ảnh: CTV)

Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của sự nghiệp “trồng người”, tôn vinh cống hiến to lớn của các thế hệ nhà giáo Quân đội; đồng thời bày tỏ tình cảm, lòng tri ân sâu sắc tới những đồng chí đã và đang tận tâm cống hiến cho công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm là nét đẹp truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Trải qua quá trình dựng nước và giữ nước, các thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn nêu cao tấm lòng tận tụy, trách nhiệm và bầu nhiệt huyết; vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, miệt mài truyền thụ tri thức, hun đúc nhân cách, bản lĩnh và lý tưởng cho các thế hệ học trò.

Đối với Học viện Quốc phòng, truyền thống cao quý ấy càng mang sứ mệnh thiêng liêng và ý nghĩa chính trị đặc biệt sâu sắc. Mỗi bài giảng, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi giờ lên lớp của đội ngũ nhà giáo không chỉ đơn thuần là truyền thụ kiến thức quân sự hay khoa học xã hội nhân văn, mà trực tiếp góp phần rèn luyện tư duy chiến lược, bồi đắp bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp chỉ huy và năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

"Đó là trọng trách nặng nề, song cũng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của những người thầy khoác trên mình màu xanh áo lính dưới mái trường mang tên Học viện Quốc phòng", Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh bày tỏ.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. (Ảnh: CTV)

Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh cho biết, năm 2026, Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Học viện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp đột phá. Trọng tâm là đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm; gắn nhà trường với chiến trường và đơn vị thực tế; chú trọng rèn luyện tư duy độc lập, tư duy phản biện, năng lực phân tích, dự báo chiến lược cho học viên; tăng cường tập bài, tọa đàm khoa học gắn với nghiên cứu thực tiễn sinh động.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh ghi nhận và biểu dương những cống hiến bền bỉ, những thành tựu vẻ vang mà đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý giáo dục đã dày công vun đắp trong suốt thời gian qua.

Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng trình bày diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: CTV)

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XII, Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh nêu rõ, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục kiên định nền tảng tư tưởng chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo quân đội. Mỗi giảng viên phải là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tiêu biểu về nhân cách, mẫu mực về đạo đức, lối sống và tác phong sư phạm.

Bên cạnh đó, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực tư duy chiến lược và phản biện cho học viên; cần chuyển từ truyền thụ một chiều sang phương pháp gợi mở, đối thoại, phát triển tư duy lý luận gắn chặt với thực tiễn; gắn kết chặt chẽ giữa công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

Thượng tướng Đỗ Văn Bảnh lưu ý, mỗi nhà giáo không ngừng tự học tập, tự rèn luyện, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và tác phong công tác. Phấn đấu xây dựng đội ngũ giảng viên Học viện thực sự trở thành những chuyên gia đầu ngành mẫu mực, có uy tín khoa học cao trong toàn quân, toàn quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng tin tưởng, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, học viên, nhân viên và chiến sĩ toàn Học viện sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, lòng say mê nghề nghiệp và ý chí quyết tâm cao, xây dựng Học viện Quốc phòng ngày càng chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.