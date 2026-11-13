Tại hội nghị về xã thương mại điện tử do Bộ Công Thương tổ chức, ông Lê cho biết, hiện nay, thương mại điện tử đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro về chất lượng hàng hóa và gian lận thương mại. Do đó, từ góc độ của lực lượng quản lý thị trường, ông Lê đã đưa ra một số khuyến nghị đối với các xã đang nghiên cứu, chuẩn bị tham gia mô hình xã thương mại điện tử trong thời gian tới.

Cụ thể, theo ông Lê, điều thứ nhất, cần chuẩn hóa sản phẩm và minh bạch nguồn gốc xuất xứ. “Đây là yêu cầu quan trọng nhằm khắc phục tình trạng suy giảm niềm tin của người tiêu dùng khi mua hàng trên các nền tảng thương mại điện tử” - ông Lê nói.

Ông Nguyễn Đức Lê phát biểu tại hội nghị Xã thương mại điện tử

Từ đó, ông Lê cho rằng, các xã cần tập trung lựa chọn sản phẩm phù hợp, có sản lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng và bảo đảm nguồn cung thường xuyên cho hoạt động kinh doanh. Cùng với đó là chuẩn hóa chuỗi quy trình đối với sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông sản.

Ông Lê nhấn mạnh, đối với các sản phẩm nông sản khi đưa vào lưu thông trên thị trường, cần bảo đảm bao bì, nhãn hàng hóa và các quy trình liên quan đến bảo quản, vận chuyển sản phẩm. Đây là những yếu tố rất quan trọng để bảo đảm chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình từ sản xuất đến khi đến tay người tiêu dùng.

Tiếp theo là đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Theo ông Lê, thời gian gần đây, cơ quan quản lý nhà nước rất quan tâm đến công tác truy xuất nguồn gốc, đặc biệt đối với các sản phẩm nông sản. Do đó, các địa phương cần chủ động tham gia vào hoạt động này để khi lựa chọn sản phẩm, người mua có thể yên tâm rằng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất bởi những chủ thể kinh doanh chính đáng và phân phối thông qua các kênh có uy tín.

Trước đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã xây dựng, vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Đến nay, hệ thống đã kết nối thông tin của khoảng 1,1 triệu sản phẩm.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa của Bộ Công Thương

Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, với hạ tầng này, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất có thể lựa chọn cách thức tham gia phù hợp thay vì phải tự xây dựng một hệ thống riêng từ đầu.

Cụ thể, những đơn vị chưa có nền tảng công nghệ có thể đăng ký và khai báo thông tin sản phẩm trực tiếp trên hệ thống của Bộ Công Thương. Trong khi đó, doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý riêng vẫn có thể thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu kỹ thuật. Cách tiếp cận này giúp giảm đầu tư trùng lặp và mở rộng khả năng tiếp cận truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp có quy mô, năng lực tài chính khác nhau.