Cần chú ý những trường hợp bị tạm dừng giao dịch ngân hàng

Các trường hợp giao dịch ngân hàng có thể bị gián đoạn, cần chú ý các quy định pháp luật. Ảnh minh họa: canva.

Khách hàng cá nhân bị tạm dừng giao dịch ngân hàng khi nào?

Đối với khách hàng chưa đáp ứng điều kiện định danh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó các thông tin cần đáp ứng đúng yêu cầu được quy định trong các yêu cầu mới nhất của Ngân hàng nhà nước bao gồm: thông tin sinh trắc học; giấy tờ tùy thân;...đều có thể bị từ chối/gián đoạn giao dịch ngân hàng.

6 trường hợp khách hàng cá nhân có thể bị hạn chế giao dịch ngân hàng

1. Chưa xác thực sinh trắc học: Khách hàng chưa đối chiếu khớp giấy tờ tùy thân với dữ liệu sinh trắc học có thể bị dừng chuyển tiền, thanh toán trực tuyến, giao dịch ATM hoặc kích hoạt, gia hạn thẻ. BIDV, MSB và VPBank áp dụng phạm vi hạn chế theo thông báo riêng.

2. Giấy tờ tùy thân hết hạn: Tài khoản có thể bị dừng giao dịch tại quầy, trực tuyến và ATM nếu chưa cập nhật giấy tờ. Thông tư 18 yêu cầu ngân hàng thông báo trước ít nhất 30 ngày.

3. Đăng ký bằng hộ chiếu: Từ 1/1/2026, công dân Việt Nam không còn được dùng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân trong các nghiệp vụ ngân hàng. Quy định không áp dụng tương tự với người nước ngoài.

4. Dùng giấy tờ công an, quân đội hoặc chứng minh nhân dân: Giao dịch có thể bị chặn khi giấy tờ hết hạn hoặc từ 1/1/2026, tùy thời điểm đến trước. Thông tư 30/2025/TT-NHNN không còn công nhận chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận căn cước trong thanh toán không dùng tiền mặt.

5. Người nước ngoài có giấy tờ cư trú hết hạn: Giao dịch thẻ bị tạm dừng khi giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú tại Việt Nam hết hiệu lực.

6. Chuyển tiền bằng biệt danh tài khoản: Từ 1/4/2026, các ngân hàng dừng dịch vụ biệt danh theo quy định về tên tài khoản trùng khớp thông tin căn cước. Việc này không ảnh hưởng số dư và số tài khoản gốc.

Đối với khách hàng tổ chức, quy định về tạm ngừng giao dịch thế nào?

Theo thông báo của ngân hàng Vietcombank, một trong số các lý do bị tạm dừng giao dịch ngân hàng của tổ chức là do người đại diện hợp pháp của tổ chức chưa cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân còn hiệu lực.

Trước đó, theo quy định tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN:

(i) Khách hàng tổ chức phải cập nhật thông tin về giấy tờ tùy thân còn hiệu lực đối với: Người đại diện hợp pháp, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, người được ủy quyền sử dụng tài khoản thanh toán, bao gồm người dùng dịch vụ ngân hàng điện tử trước ngày 01/01/2025. Sau thời gian trên, nếu giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền của khách hàng tại quầy và trên dịch vụ ngân hàng điện tử.

(ii) Người đại diện hợp pháp của tổ chức phải cập nhật thông tin sinh trắc học trước ngày 01/07/2025. Sau thời gian trên nếu khách hàng chưa cập nhật, Ngân hàng phải tạm dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền trên dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tổ chức.

Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý liên quan đến việc ngừng giao dịch và sử dụng tài khoản ngân hàng còn liên quan đến Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng.

Để khắc phục các tình trạng rủi ro khi bị tạm dừng giao dịch, khách hàng cần chú ý phối hợp với ngân hàng để hoàn thành các thủ tục tuân thủ thông tư 17, 18.

Nhìn chung các quy định này đều có tính chất nhằm đảm bảo tính bảo mật, an toàn khi sử dụng tài khoản thanh toán, góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo, gian lận chuyển tiền vào các tài khoản thuê, mua bán, mượn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho khách hàng trong trường hợp bị lừa đảo đánh cắp thông tin bảo mật.