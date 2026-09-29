Cần chủ động bảo vệ trẻ em gái trước nguy cơ bị xâm hại

Gần đây Công an phường Trảng Dài (TP Đồng Nai) tiếp nhận trình báo của một người mẹ về việc con gái là Đ.T.T.H (SN 2011, trú tại TP Hồ Chí Minh) có quan hệ tình cảm với R (SN 2007, quê An Giang, hiện ở phường Trảng Dài). Trong thời gian quen biết, cả hai phát sinh quan hệ tình dục tại nơi ở của R khiến thiếu nữ mang thai và sinh con vào tháng 8/2026 tại một cơ sở y tế trên địa bàn. Làm việc với Công an phường, R đã thừa nhận hành vi của mình. Qua xác minh ban đầu, Công an phường Trảng Dài nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nên đã lập hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bị cáo Điểu Tư (giữa) tại phiên xét xử.

Một trường hợp khác xảy ra tại xã Nam Cát Tiên, gia đình phát hiện khi cháu L.T.T mang thai gần 6 tháng ở thời điểm mới hơn 14 tuổi. Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2025, khi mới hơn 13 tuổi, T quen biết với Hoàng Thái (ngụ xã Tà Lài, TP Đồng Nai) qua facebook. Sau khi nảy sinh tình cảm, Thái rủ T đến nhà người thân chơi. Lợi dụng lúc mọi người đi vắng, Thái đã quan hệ tình dục với T. Sau đó, cả hai nhiều lần gặp nhau tại nhà nghỉ và nhà người thân. Đến tháng 4/2026 T và Thái chia tay. Ngày 6/9 vừa qua, nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đưa T đi khám và phát hiện cháu mang thai gần 6 tháng, sau đó trình báo cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, Thái đã thừa nhận hành vi của mình.

Hoàng Thái tại nơi đã quan hệ tình dục khiến bé gái mang thai.

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Hoàng Tấn Tài (SN 2004, quê An Giang, thường trú phường Long Bình, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai, Bùi Hoàng Tấn Tài có hành vi xâm hại tình dục đối với hai cháu T.A (SN 2018) và T.L (SN 2020). Các trẻ em này được gia đình gửi tại một điểm trông giữ trẻ tự phát ở phường Long Bình. Tài được xác định là con trai của người trông giữ trẻ.

Ngày 24/9, TAND Khu vực 13, TP Đồng Nai phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức xét xử, kết hợp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em qua vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và tuyên phạt bị cáo Điểu Tư (SN 2001) mức án 8 năm tù. Theo cáo trạng, Điểu Tư đến nhà cháu T.N.T (SN 2013, ngụ xã Phú Nghĩa) rủ đi uống rượu. Khi không thấy người lớn ở nhà, Điểu Tư đã vào phòng ngủ, phát hiện cháu T đang ngủ liền thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau khi sự việc xảy ra, cháu T kể lại với mẹ và được đưa đến cơ quan Công an trình báo. Điểu Tư sau đó đến Công an xã Phú Nghĩa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố trong vụ án, những vụ việc trên cho thấy trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại từ những người quen biết, các mối quan hệ tình cảm hoặc qua mạng xã hội. Hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý mà còn tác động lâu dài đến quá trình phát triển của trẻ. Các vụ án cũng là lời cảnh báo về hậu quả pháp lý nghiêm khắc đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Gia đình, nhà trường và xã hội cần tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ, nhất là đối với trẻ em gái; đồng thời quan tâm, lắng nghe, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý.