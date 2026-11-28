Các chủ cơ sở kiến nghị thành phố bố trí các khu đất trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn (phường Hòa Khánh) hoặc vùng đệm phục vụ tập kết, đóng kiện, tái chế và xử lý rác. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Khó khăn về mặt bằng tập kết, sản xuất

Tại khu vực lân cận Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn (phường Hòa Khánh) có nhiều cơ sở thu mua các loại phế liệu như chai nhựa đựng nước (pet), các loại nhựa, giấy, kim loại… Tuy nhiên, các cơ sở này đều có quy mô nhỏ lẻ, nhà xưởng tạm bợ, chủ yếu tận dụng sân nhà hoặc đất trống để làm bãi tập kết.

Dù nhu cầu của thị trường đều rất lớn về cung lẫn cầu, nhưng các cơ sở hoạt động không ổn định, manh mún và hạn chế khả năng mở rộng quy mô hoạt động.

Ghi nhận tại cơ sở thu mua phế liệu của Công ty TNHH Thương mại Thiên Nhật Việt (phường Hòa Khánh), một phần diện tích đất được lắp dựng mái che tạm bợ làm nhà xưởng phục vụ đóng kiện các loại phế liệu, chủ yếu là chai nhựa uống nước bằng máy ép đứng. Diện tích đất từ cổng vào nhà xưởng được tập kết các loại phế liệu và đường đất cho xe tải ra vào vận chuyển.

Mỗi tháng, cơ sở này nhập khoảng 100 tấn phế liệu, chủ yếu là chai nhựa đựng nước, các loại nhựa nâu, PVC… rồi đóng kiện và vận chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành phố phía nam.

Ông Nguyễn Hồ Việt, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiên Nhật Việt cho hay: “Khu đất này được chúng tôi thuê của người dân, không ổn định về mặt bằng nên không thể đầu tư thêm cũng như nâng quy mô hoạt động. Chúng tôi mong được thành phố trong quá trình quy hoạch, đầu tư Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn bố trí các khu đất ở trong khu liên hợp hoặc vùng đệm (trong bán kính 500 - 1.000m xung quanh khu liên hợp) cho các cơ sở như chúng tôi làm mặt bằng, đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị, máy móc bài bản để tập kết, đóng kiện phế liệu phục vụ tái chế, góp phần làm giảm lượng rác phải xử lý cho thành phố”.

Tại Công ty CP Công nghệ sinh học Minh Hồng (phường Thanh Khê), mỗi tháng cơ sở thu mua trung bình 141.000 lít dung dịch được chiết xuất từ quá trình ủ, tương đương gần 110 tấn rác hữu cơ tại các hộ gia đình để sản xuất các loại chất tẩy rửa sinh học như: nước rửa chén, nước rửa tay, nước lau sàn đa năng, dầu gội đầu, sữa tắm…

Do cơ sở sản xuất này ở trong khu dân cư với mặt bằng chật hẹp và bề rộng lòng đường không phù hợp cho xe container ra vào nên công ty không thể mở rộng quy mô, nâng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc này vô hình trung làm giảm khả năng tiêu thụ các sản phẩm cũng như hạn chế việc nhân rộng các mô hình xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình.

Bà Trịnh Thị Hồng, Giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Minh Hồng, cho hay: “Hiện các đơn vị đặt hàng cho chúng tôi hơn nửa triệu lít sản phẩm mỗi tháng (tương đương gần 500 tấn rác hữu cơ được tự xử lý), chủ yếu là để bán trên các nền tảng thương mại điện tử. Tuy vậy, do mặt bằng sản xuất quá chật hẹp và đường trước công ty không đáp ứng cho xe container đến bốc hàng nên chúng tôi phải từ chối.

Bên cạnh đó, từ cách đây 3 năm, có một tổ chức đã tài trợ máy móc, thiết bị để nâng công suất, nhưng do không có mặt bằng nên hiện nay không thể đưa máy về để sản xuất. Các cơ quan chức năng có hướng dẫn vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để hoạt động, nhưng chúng tôi không có khả năng chi trả tiền thuê đất để vào đó do giá thuê đất quá cao. Chúng tôi mong thành phố tạo điều kiện hỗ trợ thuê đất với giá thấp tại các khu xử lý rác trên địa bàn thành phố, nhất là tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn để chúng tôi đầu tư nhà xưởng, máy móc”.

Các cơ sở thu mua, đóng kiện, tái chế từ phế liệu và xử lý rác hữu cơ tại nguồn đang gặp khó khăn về mặt bằng phục vụ tập kết, sản xuất... Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cần hỗ trợ giá thuê đất

Thành phố Đà Nẵng đang chi trả chi phí xử lý rác (chôn lấp) tại khu xử lý trên địa bàn. Sắp đến, khi các nhà máy đốt rác sinh hoạt đi vào hoạt động, đơn giá chi trả để xử lý mỗi tấn rác tăng gấp nhiều lần so với hiện nay.

Một số chuyên gia, nhà khoa học cùng chủ cơ sở thu mua, xử lý rác kiến nghị thành phố có chính sách hỗ trợ miễn hoặc giảm tiền thuê đất tại các khu xử lý thông qua bù trừ một phần chi phí xử lý lượng rác vào các cơ sở này, mà không phải đưa vào các nhà máy đốt rác phát điện hoặc các khu chôn lấp rác.

Ông Nguyễn Hồ Việt kiến nghị, bên cạnh hỗ trợ mặt bằng tại các khu xử lý rác và vùng đệm, thành phố cần hỗ trợ chi phí xử lý lượng rác nhập vào các cơ sở mỗi tháng hoặc mỗi năm thông qua bù trừ vào giá cho thuê đất. Chính sách hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện để các cơ sở đóng góp hiệu quả cho công tác xử lý rác của thành phố cũng như giảm gánh nặng ngân sách.

Ngày 16/11, tại hội nghị phản biện xã hội đối với định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (rác) và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố, PGS-TS. Kiều Thị Kính, giảng viên Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) kiến nghị thành phố cần xem xét có đơn giá hỗ trợ các hoạt động làm giảm lượng rác phải xử lý như: thu gom, tái chế nhựa; thu gom, xử lý dầu ăn thừa; ủ phân compost, làm chất tẩy rửa sinh học từ rác hữu cơ…

Trao đổi với phóng viên về các kiến nghị nói trên, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sở đã đề nghị đơn vị tư vấn lập hồ sơ định mức nêu trên cùng Đề án nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố nghiên cứu kiến nghị về việc hỗ trợ cho các hoạt động phân loại, tái chế, xử lý rác tại nguồn nhằm làm giảm áp lực cho công tác xử lý rác của thành phố.