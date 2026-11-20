Gắn chính sách ưu đãi với mức giảm phát thải đo được

Ngày 20/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Góp ý về các chính sách phát triển hàng hải và đường thuỷ nội địa, đại biểu Quốc hội Nguyễn Vũ Trung (Đoàn TPHCM) đề nghị, cần gắn chính sách ưu đãi với mức giảm phát thải đo được. Theo ông Trung, những khái niệm “tàu xanh”, “cảng xanh”, “nhiên liệu thay thế” phải có tiêu chí kỹ thuật công khai, không chỉ là nhãn tự công bố. Cần kiểm tra định kỳ, thu hồi ưu đãi nếu không đạt cam kết và công khai hiệu quả ngân sách.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ nên gồm cả hoán cải tàu đang chạy, thiết bị tiết kiệm năng lượng, điện bờ và tiếp nhận, xử lý chất thải, không chỉ dự án mới. Nghĩa vụ quản lý chất thải, báo cáo sự cố, khắc phục và bồi thường phải đi cùng ưu đãi. Do đó theo ông Trung, hồ sơ cần vừa sức doanh nghiệp nhỏ, chủ phương tiện và đội tàu cộng đồng. Ngân sách ưu tiên cho luồng, báo hiệu, bến tránh trú, điểm lên xuống an toàn; công khai kết quả môi trường.

Ông Nguyễn Vũ Trung phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Góp ý về phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn, ông Trung cũng đề nghị sửa Điều 19 dự thảo Bộ luật theo hướng: không nên yêu cầu xin ý kiến đại trà; chỉ bắt buộc phối hợp khi dự án ảnh hưởng hạ tầng quốc gia, luồng liên tỉnh, quốc phòng, an ninh hoặc vượt thẩm quyền, với thời hạn trả lời rõ.

Cùng với đó, từ điều 314 đến điều 316 cần xác định một cơ quan chủ trì mỗi việc, rõ nơi nhận tin, xử lý ban đầu và chỉ huy tại vùng giao thoa. Bởi lẽ, người dân, doanh nghiệp không thể qua nhiều đầu mối. Kết nối logistics cần phải đi cùng duy tu luồng, báo hiệu và phương án dự phòng khi thiên tai hoặc luồng bị gián đoạn.

Ưu đãi phải có địa chỉ, kết quả đo lường

Theo đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai (Đoan Lâm Đồng), cần có chính sách đủ mạnh để phát triển công nghiệp hàng hải, đội tàu và chuyển đổi xanh. Khoản 2 Điều 12 dự thảo quy định giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vận tải đa phương thức có phương thức vận tải biển hoặc đường thủy; khoản 4 Điều 12 dự thảo quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 5 năm cho dự án chuyển đổi xanh.

Ông Dương Khắc Mai phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

“Nếu thiếu tiêu chí xác định hoạt động được ưu đãi thời điểm và phương pháp hạch toán thu nhập thì khó thực hiện thống nhất, thậm chí có thể làm phát sinh tình trạng lợi dụng chính sách”, ông Mai nói và đề nghị, cần xác định rõ đối tượng, điều kiện thời hạn, nguyên tắc xác nhận dự án xanh và thu hồi ưu đãi đối với cơ chế thuế khác với luật thuế hiện hành. Ưu đãi phải có địa chỉ, có kết quả đo lường, có kiểm soát ngân sách, không nên chỉ dừng ở cam kết về chính sách.

Về thẩm quyền của địa phương đối với vùng nước di sản (khoản 8 Điều 314, khoản 2 Điều 316, Điều 265), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn TP. Quảng Ninh) cho hay, dự thảo đã tăng phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhưng chưa có thẩm quyền quy định riêng đối với vùng nước đặc thù như vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới về tuyến tham quan, số lượng tàu, thời gian hoạt động, khu neo đậu nghỉ đêm, yêu cầu đối với vùng lõi di sản.

Nêu rõ khoản 2 Điều 316 dự thảo vẫn giao Cảng vụ hàng hải chủ trì tại cả cảng, bến thủy nội địa; Điều 265 dự thảo giao Kiểm tra viên tàu biển kiểm tra cả tàu sông, chưa thống nhất với hướng giao địa phương quản lý tàu sông, trong khi tại Quảng Ninh vùng nước cảng biển và tuyến đường thủy nội địa đan xen. Do đó, bà Hà đề nghị giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định điều kiện hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước di sản, danh thắng; xác định đầu mối chủ trì theo phạm vi vùng nước; giao cơ quan quản lý đường thủy ở địa phương kiểm tra tàu sông.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu (Ảnh: Quang Vinh)

Bà Hà dẫn chứng, minh chứng từ thực tế quản lý tại Quảng Ninh cho thấy vùng nước cảng biển và tuyến đường thủy nội địa đan xen chặt chẽ, riêng từ đầu năm 2026 trên địa bàn có 1.748 phương tiện thủy nội địa vận chuyển 33.153.501 tấn hàng, vượt xa mức 287.330 tấn của 40 tàu biển chở hàng. Đại biểu đề nghị, giao UBND cấp tỉnh quy định điều kiện hoạt động của tàu thuyền tại vùng nước di sản, danh thắng; xác định đầu mối chủ trì theo phạm vi vùng nước và giao cơ quan quản lý đường thủy ở địa phương kiểm tra tàu sông.

Các đại biểu tán dương sau khi Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) được thông qua (Ảnh: Quang Vinh)

Nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá đất lên đến 50% nhằm khắc phục tình trạng bỏ cọc

Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) với 475/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định nguyên tắc tham gia đấu giá nhằm hạn chế tình trạng người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi. Đồng thời, luật nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá đất lên đến 50% nhằm khắc phục tình trạng bỏ cọc để thổi giá, tác động tiêu cực vào thị trường bất động sản.