Cần chặt bỏ cây cao tự phát, lấn chiếm vỉa hè

Người dân trong khu vực kiến nghị chặt bỏ cây mủ trôm trồng trái phép trên đất công

Thực trạng các loại cây xanh người dân trồng tự phát trên vỉa hè đường, tuyến hẻm không chặt tỉa cành khô, dễ gãy đổ vào mùa mưa bão, hay lá cây khô rơi rụng, ô nhiễm môi trường, là nỗi lo của những người dân sinh sống gần đó. Ông Nguyễn Hồng Minh, số nhà 140/5, đường Trần Phú, tổ dân phố 1, phường Phan Thiết đã có đơn thư phản ánh về thực trạng như vậy lâu nay trên địa bàn sinh sống (các hộ dân trong tuyến hẻm bức xúc cùng ký vào đơn).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hồng Minh cho hay, khoảng 2 năm nay, bà con sinh sống trong tuyến hẻm 140 đường Trần Phú lo ngại cây mủ trôm cao lớn trồng tự phát bên vỉa hè không được chặt tỉa cành, ngọn. Mùa mưa bão cuối năm, cành cây khô dễ gãy đổ xuống đường, nguy hiểm với người qua lại. Cây thân to, ra rễ chùm làm nứt nẻ mặt đường bê tông tuyến hẻm do người dân tự nâng cấp.

Phía trên, cành lá cây sum suê cũng thu hút loại bò xít đỏ hôi hám trú ngụ, sinh sôi, rồi bay vào một số nhà người dân gần đó. Còn đến mùa cây mủ trôm ra hoa phảng phất mùi hôi thối như mùi cống rãnh, bà con sinh sống gần đó hầu như ai cũng đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, đóng kín cửa tránh mùi hôi. “Cây mủ trôm cao lớn này trước đây ông H., nhà ở trong tuyến hẻm 140 Trần Phú tự ý đưa về trồng bên vỉa hè đất công trước nhà mình. Đến khi cây cao lớn, cành lá sum suê, phát tán lá rụng, cuối tuần người nhà ông H. quét dọn, đốt tại chỗ gần gốc cây, phát sinh khói nguy hại bay ra xung quanh, ảnh hưởng môi trường”, ông Nguyễn Hồng Minh chia sẻ.

Cây mủ trôm chiếm không gian vỉa hè tuyến hẻm 140 đường Trần Phú, phường Phan Thiết

Trong khi đó, ông Nguyễn Lê Đăng Khoa - Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Phan Thiết cho biết: “Qua phản ánh của người dân về nguy hại của cây mủ trôm trồng tự phát trong khu dân cư, gây nứt nền đường, nguy cơ ô nhiễm môi trường, tổ dân phố 1 đã kiến nghị UBND phường Phan Thiết xử lý. Cách đây hơn 1 tháng, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phan Thiết cùng đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận, tổ dân phố 1 gặp ông H. vận động chặt bỏ cây mủ trôm cao to, nguy cơ ngã đổ, ông H. đồng ý việc này. Tuy nhiên, phía ông H. và Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận chưa thống nhất giá cả dịch vụ, đến nay cây mủ trôm vẫn còn”. Tổ dân phố 1 sẽ tiếp tục phối hợp phường Phan Thiết vận động ông H. thuê các đơn vị dịch vụ, thỏa thuận giá cả phù hợp, sớm chặt bỏ cây mủ trôm cao to, trả lại hè thông lề thoáng.

“Không chỉ cây mủ trôm già cản trở lề đường lâu nay mà ở đây còn có các cây sa kê sum suê khác do một số người dân trồng tự phát trên đất công vỉa hè tuyến hẻm 140 đường Trần Phú, chúng tôi sẽ đề nghị bà con chặt bỏ cây già cỗi để tuyến phố thông thoáng, môi trường trong lành”, ông Nguyễn Lê Đăng Khoa cho biết thêm.