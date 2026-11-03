'Cần cẩu bay' CH-47 Chinook

Nhìn từ mặt đất, CH-47 Chinook giống một chiếc cần cẩu bay, có khả năng đưa những vật thể khổng lồ vượt qua địa hình phức tạp.

Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống móc treo được bố trí dưới thân máy bay. Thay vì đưa toàn bộ hàng hóa vào khoang, tổ bay có thể sử dụng dây cáp chuyên dụng để kết nối trực thăng với các kiện hàng bên dưới.

Sau khi kiểm tra tải trọng và cân bằng, máy bay từ từ tăng lực nâng, đưa vật thể rời khỏi mặt đất.

Với cấu hình CH-47F, hệ thống 3 móc treo cho phép vận chuyển những kiện hàng có trọng lượng và kích thước khác nhau.

Theo thông số của Lục quân Mỹ, khả năng chịu tải của móc giữa có thể đạt 11.793 kg, trong khi 2 móc phía trước và phía sau có giới hạn riêng.

Tải trọng thực tế còn phụ thuộc vào độ cao, nhiệt độ và lượng nhiên liệu.

Điều khiến Chinook khác biệt không chỉ là sức nâng mà còn ở khả năng đưa hàng tới những vị trí không có cơ sở hạ tầng phục vụ vận tải.

Một khẩu pháo, phương tiện công binh, máy phát điện hoặc thiết bị xây dựng có thể được vận chuyển tới sườn núi, thung lũng hay khu vực bị chia cắt bởi thiên tai.

Trong lĩnh vực dân sự, cấu hình trực thăng tương tự cũng được sử dụng để phục vụ xây dựng công trình trên núi, vận chuyển thiết bị tới khu vực xa xôi và chữa cháy rừng.

Phiên bản dân sự Boeing 234 được phát triển từ nền tảng Chinook, cho thấy thiết kế này có khả năng đáp ứng cả nhu cầu ngoài quân đội.

Tuy nhiên, treo một vật thể nặng bên dưới trực thăng không đơn giản là nâng lên rồi bay đi.

Tổ bay phải tính toán trọng lượng, điểm cân bằng, chiều dài dây treo và khả năng dao động của hàng hóa. Luồng gió mạnh từ cánh quạt cũng có thể khiến vật thể mất ổn định khi rời mặt đất.

Chinook vì thế không chỉ là phương tiện vận tải. Trong những nhiệm vụ đặc biệt, nó trở thành một hệ thống nâng hạ cơ động, có thể đưa cả những thiết bị cồng kềnh tới nơi mà những chiếc cần cẩu thông thường không thể hoạt động.