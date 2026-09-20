Cận cảnh Yamaha WR155R - xe 'cào cào' giá 79 triệu đồng

Yamaha Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe địa hình Yamaha WR155R đến khách hàng Việt Nam. Mẫu xe "cào cào" thực tế đã có mặt từ khá lâu tại hệ thống Revzone chuyên phân khối lớn của Yamaha, nay được mở rộng kinh doanh ra tại hệ thống đại lý xe máy phổ thông của thương hiệu Nhật Bản.

Yamaha WR155R có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.145 x 840 x 1.200 mm, chiều dài cơ sở 1.430 mm. Đặc trưng của mẫu xe "cào cào" thể hiện qua chiều cao yên 880 mm, khoảng sáng gầm tối thiểu 245 mm. Xe có khối lượng ướt 134 kg.

Yamaha WR155R sử dụng khung loại Semi-Double Cradle, hỗ trợ độ ổn định và khả năng kiểm soát trong nhiều điều kiện vận hành.

Đầu xe khá đơn giản. Cụm đèn chiếu sáng chính dùng một đèn halogen, các đèn báo rẽ cũng là loại halogen. Xe có trang bị đèn hazard.

Đuôi xe vuốt cao, ống xả và ống giảm thanh vắt cao gọn gàng. Cụm đèn hậu tối giản, đèn xi-nhan đặt rời trên chắn bùn.

"Dàn chân" của Yahama WR155R là bánh trước đường kính 21 inch và bánh sau đường kính 18 inch, trang bị lốp đa địa hình với gai sâu. Phuộc trước của xe là loại KYB 41 MM, hành trình 215 mm.

Phanh đĩa được trang bị cho cả bánh trước và bánh sau. Riêng gắp sau được làm từ vật liệu cứng cáp, chịu lực tốt. Treo sau Monocross dạng liên kết, hành trình 185 mm.

Ghi đông rộng. Màn hình LCD đa chức năng hiển thị đơn sắc các thông số tốc độ, vòng tua, quãng đường (odo), hành trình, mức nhiên liệu, mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời và trung bình, đồng hồ, vị trí số và trạng thái VVA.

Cận cảnh cụm đồng hồ và các phím chức năng trên cùm công tắc.

Yamaha WR155R được trang bị động cơ 155 cc, 4 thì, SOHC, 4 van, tích hợp công nghệ Variable Valve Actuation (VVA), sản sinh công suất tối đa 16,5 mã lực tại 10.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Mẫu xe "cào cào" của Yamaha được trang bị hộp số 6 cấp, kết hợp bộ ly hợp A&S giúp sang số nhẹ, giảm giật khi giảm tốc.

Yamaha WR155R được bán tại Việt Nam với 2 tùy chọn màu Đen và Xanh GP, đồng giá 79 triệu đồng, trước mắt bán tại 9 đại lý ở TP Cần Thơ, TP.HCM, TP Đà Nẵng, TP Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Yamaha WR155R tại Việt Nam sẽ là Kawasaki KLX150 và Honda CLF150L.

Việc mở rộng phạm vi kinh doanh Yamaha WR155R ra ngoài hệ thống Revzone cho thấy thương hiệu Nhật Bản kỳ vọng tiếp cận thêm khách hàng mới, gia tăng doanh số và đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng hội nhóm chơi xe tại Việt Nam. Theo kế hoạch, mẫu xe "cào cào" sẽ bắt đầu bàn giao từ ngày 25/9 tới đây.

Phúc Hậu