Cận cảnh xe điện mini Suzuki eSky vừa ra mắt tại Nhật Bản, giá từ 347 triệu đồng

Được phát triển từ concept Vision e-Sky ra mắt năm 2025, Suzuki eSky dự kiến bắt đầu bán tại Nhật Bản từ ngày 16/11/2026. Sau thị trường nội địa, hãng lên kế hoạch đưa mẫu xe này đến châu Âu và Anh trong năm 2027, mở rộng sự hiện diện trong phân khúc xe điện đô thị.

Suzuki eSky dự kiến bắt đầu bán tại Nhật Bản từ ngày 16/11/2026.

Về ngoại hình, eSky vẫn giữ kiểu dáng hatchback 5 cửa của bản ý tưởng nhưng được điều chỉnh nhiều chi tiết để phù hợp với xe thương mại. Cụm đèn, cản trước và sau, bộ mâm, tay nắm cửa cùng ốp gương chiếu hậu đều được thiết kế lại. Tổng thể xe hướng đến sự gọn gàng, thực dụng, phù hợp với nhu cầu đi lại thường xuyên trong thành phố.

eSky vẫn giữ kiểu dáng hatchback 5 cửa của bản ý tưởng nhưng được điều chỉnh lại.

Khoang cabin của Suzuki eSky được bố trí 4 chỗ ngồi, đi kèm các hộc chứa đồ và khay đựng vật dụng trên bảng táp-lô. Người lái có cụm đồng hồ kỹ thuật số, còn màn hình giải trí kích thước 10,1 inch chỉ xuất hiện trên phiên bản cao cấp nhất. Hệ thống điều hòa sử dụng cụm điều khiển riêng, giúp các thao tác chỉnh nhiệt độ được tách biệt với màn hình giải trí.

Khoang cabin của Suzuki eSky được bố trí 4 chỗ ngồi.

Suzuki cũng cung cấp nhiều lựa chọn cá nhân hóa cho eSky. Gói Mild Sporty phối các họa tiết màu hồng, xanh và xám trên thân xe cùng ốp gương trắng, trong khi Neo Future sử dụng hai tông vàng và đen nổi bật hơn. Cả hai gói đều có chi tiết trang trí nội thất và đèn sương mù LED. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn 8 màu ốp thân xe, 3 kiểu decal cửa hậu hoặc thảm sàn làm từ polyester tái chế.

Điểm đáng chú ý của Suzuki eSky nằm ở hệ truyền động điện được phát triển trên nền tảng Heartect e. Cụm e-Axle tích hợp mô-tơ điện, bộ biến tần và cơ cấu giảm tốc, truyền lực tới bánh trước. Mô-tơ có khả năng đạt công suất 94 mã lực, nhưng phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản nhiều khả năng được giới hạn ở mức 63 mã lực để đáp ứng quy định dành cho xe kei car.

Điểm đáng chú ý của Suzuki eSky nằm ở hệ truyền động điện được phát triển trên nền tảng Heartect e.

Bộ pin lithium-sắt-phốt-phát (LFP) dung lượng 26 kWh do BYD cung cấp được đặt dưới sàn xe. Theo công bố, phạm vi hoạt động tối đa đạt 310 km theo chu trình WLTC, trong khi hệ thống sạc nhanh DC hỗ trợ công suất lên tới 50 kW. Dung lượng pin và tầm vận hành này hướng đến nhu cầu đi lại hằng ngày, đặc biệt là những hành trình ngắn trong đô thị.

Bộ pin lithium-sắt-phốt-phát (LFP) dung lượng 26 kWh do BYD cung cấp được đặt dưới sàn xe.

Tại Nhật Bản, Suzuki eSky có hai phiên bản chính. Bản A tiêu chuẩn được niêm yết ở mức 2,12 triệu Yên, tương đương khoảng 347 triệu đồng; bản X cao cấp có giá 2,79 triệu Yên, tương đương khoảng 456 triệu đồng. Người mua còn có thể lựa chọn các gói trang trí ngoại thất, trong đó Mild Sporty có giá 103.840 Yên và Neo Future ở mức 116.160 Yên. Thảm sàn làm từ vật liệu tái chế được bán riêng với giá 28.600 yên.

Chính sách trợ cấp xe điện tại Nhật Bản cũng giúp giảm đáng kể chi phí sở hữu mẫu xe này. Với mức hỗ trợ tối đa 568.000 Yên, giá bản A có thể giảm từ 2,12 triệu xuống còn 1,552 triệu Yên, tương đương khoảng 254 triệu đồng. Đây là mức giá sau trợ cấp, không phải giá niêm yết ban đầu.

Sau khi ra mắt tại Nhật Bản, eSky dự kiến được Suzuki đưa sang châu Âu và Anh từ năm 2027.

Sau khi ra mắt tại Nhật Bản, eSky dự kiến được Suzuki đưa sang châu Âu và Anh từ năm 2027, bổ sung lựa chọn xe điện cỡ nhỏ bên cạnh eVitara. Tại các thị trường này, mẫu xe sẽ cạnh tranh trong nhóm ô tô điện đô thị với Renault Twingo, Dacia Spring và Fiat 500. Tuy nhiên, giá bán và thông số dành cho thị trường châu Âu chưa được nêu trong thông tin hiện tại.