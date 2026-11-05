Cận cảnh xe cứu hộ sạc nhanh cho ô tô hết pin

Hãng xe Malaysia Perodua giới thiệu P-Charge On-The-Go tại triển lãm Auto Car Expo (ACE) 2026, diễn ra ngày 31/10-1/11. Theo Paultan, mẫu xe cứu hộ này có thể cung cấp điện trực tiếp cho ô tô hết pin trên đường, thay vì phải kéo xe đến trạm sạc cố định.

Hãng Perodua giới thiệu xe cứu hộ tích hợp bộ pin 209 kWh, có thể sạc nhanh cho ô tô điện hết pin giữa đường, dự kiến phục vụ khách hàng từ 2027.

P-Charge On-The-Go được phát triển trên nền tảng xe tải điện Foton loại 7,5 tấn. Bên trong thùng xe là bộ pin lưu trữ dung lượng 209 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW qua cổng CCS2.

Hệ thống pin phục vụ cứu hộ hoạt động độc lập với nguồn điện vận hành xe tải. Bản thân phương tiện sử dụng pin CATL dung lượng 100,46 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 210 km mỗi lần sạc.

Theo đại diện Perodua, dịch vụ trước mắt dành cho chủ sở hữu QV-E, mẫu ô tô điện của hãng. Khi xe hết pin, khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua ứng dụng P-Circle. Lượng điện nạp không bị giới hạn ở một mức cố định mà phụ thuộc nhu cầu người dùng và dung lượng còn lại trên xe cứu hộ.

Hãng Perodua giới thiệu xe cứu hộ tích hợp bộ pin 209 kWh.

Ngoài sạc điện, P-Charge On-The-Go còn trang bị dụng cụ sửa chữa và bảo dưỡng cơ bản, như bổ sung dung dịch kỹ thuật, thay bánh hoặc lốp xe. Tính năng này hướng đến cả những trường hợp xe QV-E gặp sự cố về lốp, do mẫu xe không có bánh dự phòng mà chỉ trang bị bộ dụng cụ vá lốp.

Xe cứu hộ cũng có thể kéo ô tô gặp sự cố một quãng ngắn đến vị trí an toàn trước khi tiến hành hỗ trợ. Khoang thùng còn bố trí tủ lạnh và TV phục vụ khách hàng trong thời gian chờ.

Phương tiện dài 6.930mm, rộng 2.205mm và cao 2.280mm, khả năng chở hàng tối đa 4.490kg. Theo Paultan, chi phí hoàn thiện một chiếc P-Charge On-The-Go cùng các trang thiết bị vào khoảng một triệu ringgit Malaysia.

Hiện, Perodua mới có một xe, đang phục vụ nội bộ tại khu vực trụ sở hãng ở Rawang và trung tâm Perodua Sentral tại Petaling Jaya. Từ tháng 11, xe sẽ được đưa đến một số đại lý để giới thiệu trước khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng QV-E vào năm 2027.

Perodua chưa công bố mức phí cứu hộ, thời gian sạc thực tế cũng như kế hoạch mở rộng đội xe. Dịch vụ hiện chỉ được giới thiệu tại Malaysia, chưa có thông tin triển khai ở các thị trường khác.