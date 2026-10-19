Cận cảnh Wuling Darion vừa ra mắt tại Việt Nam

Wuling Darion vừa ra mắt tại Việt Nam với hai phiên bản Eco và Luxury, có giá bán lần lượt 769 và 839 triệu đồng. Tính các ưu đãi vào giá bán, Wuling Darion có giá khởi điểm thực tế chỉ còn 710 – 780 triệu đồng.

Với giá bán kể trên, Wuling Darion cạnh tranh với mẫu ô tô thuần điện 7 chỗ VinFast VF MPV 7 (750 triệu đồng chưa gồm ưu đãi). Xét về kích thước, Wuling Darion tỏ ra lợi thế hơn VinFast VF MPV 7. Vì vậy về không gian sử dụng của Darion có thể tốt hơn nhưng VF MPV 7 lại có lợi thế về công suất vận hành, khi lên tới 150 kW còn Darion chỉ là 100 kW.

Theo công bố, Wuling Darion có hai phiên bản Eco và Luxury lần lượt trang bị bộ pin dung lượng 60,6 kWh và 69,2 kWh, cho phạm vi di chuyển công bố tương ứng khoảng 450 km và 500 km sau mỗi lần sạc. Quãng đường di chuyển này cũng tương đương với VinFast VF MPV 7, sử dụng khối pin 60,13 kWh cho quãng đường di chuyển 450km theo chuẩn NEDC. Tuy nhiên, VinFast có hệ thống trạm sạc lớn trên khắp cả nước, lại đang miễn phí sạc nên chi phí sử dụng và mức độ tiếp năng lượng thuận tiện chắc chắn tốt hơn Wuling Darion. Đây cũng là thứ người dùng ô tô điện rất quan tâm khi quyết định chọn mua.

Trang bị của Wuling Darion ở bản cao cấp nhất có giá cao hơn VF MPV 7 (chưa trừ ưu đãi) cũng tương đối cơ bản, khi chỉ có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hoà 2 dàn lạnh, màn hình trung tâm 12,8 inch cùng hệ thống âm thanh 6 loa, camera 360… Các trang bị này dù cơ bản song vẫn được xem tốt hơn so với VF MPV 7 còn bản Eco thì gần như tương đương.

Nhưng điểm nổi bật ở mẫu xe là ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai, cho phép hành khách đi vào hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, xe còn có cửa trượt điện hiện đại và thuận tiện hơn so với kiểu mở cửa ngang của VF MPV 7.

Về trang bị an toàn, hai mẫu xe gần như tương đương khi đều có ABS, EBD, BA, 4 túi khí, cân bằng điện tử, ga tự động, cảm biến đỗ xe phía sau… Darion hơn VF MPV 7 với camera 360, còn VF MPV 7 hơn khi có chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Có thể thấy, dù Wuling Darion bản cao nhất có phần lợi thế hơn về kích thước, trang bị so với VinFast MPV 7. Song điểm mạnh của VF MPV 7 lại nằm ở hạ tầng sạc thuận lợi và chi phí sử dụng thấp khi được miễn phí sạc.