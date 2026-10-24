Cận cảnh Wuling Darion - MPV thuần điện cửa trượt giá từ 769 triệu

Trong danh mục 4 xe điện mới ra mắt của Wuling, mẫu MPV thuần điện Wuling Darion thu hút sự chú ý với khoang lái 7 chỗ ngồi cấu hình 2+2+3, kèm theo trang bị cửa trượt. Wuling Darion bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá lần lượt 769 triệu đồng cho bản 450 km và 839 triệu đồng cho bản 500 km.

Các kích thước dài x rộng x cao của Wuling Darion lần lượt 4.920 x 1.880 x 1.785 mm, chiều dài cơ sở 2.910 mm.

Đầu xe kín với thiết kế khá đơn giản. Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, phân tầng.

Đuôi xe gọn gàng với thiết kế đơn giản, cửa hậu mở cơ.

Wuling Darion sử dụng bộ mâm hợp kim nhôm đa chấu kích thước 17 inch.

Wuling Darion có cấu hình ghế ngồi 2+2+3, trong đó hàng ghế thứ hai gồm 2 ghế ngồi độc lập có tay vịn, chỉnh cơ 4 hướng, có móc ISOFIX. Hàng ghế thứ ba có thể điều chỉnh tựa lưng, gập 60:40 để tối ưu không gian chở đồ.

Ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Toàn bộ ghế ngồi của Wuling Darion bọc da PVC.

Cửa trượt là trang bị tiêu chuẩn của Wuling Darion. Trên mẫu MPV thuần điện, cửa trượt bên trái mở cơ, còn cửa trượt bên phải có chức năng đóng/mở điện.

Mẫu MPV điện sở hữu khoang lái khá đơn giản. Màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 12,8 inch, cụm đồng hồ sau vô lăng dạng TFT kích thước 3,5 inch. Xe trang bị vô lăng 2 chấu bọc da, vát một đáy, tích hợp các nút điều khiển và cần số điện tử. Ở bệ trung tâm có một đế sạc không dây.

Wuling Darion được trang bị motor điện 100 kW ở cầu trước, kết hợp gói pin dung lượng 100 kWh cho phạm vi hoạt động tối đa 450-500 km/lần sạc tùy phiên bản.

Wuling Darion cùng với loạt xe Wuling vừa ra mắt sử dụng chuẩn sạc CCS2, hỗ trợ sạc nhanh DC.

Wuling Darion được trang bị 4 túi khí, các tính năng an toàn cơ bản, camera toàn cảnh 360 độ.

Xét về kích thước, Wuling Darion tương đồng Hyundai Custin. Tuy nhiên, giá bán 769-839 triệu đồng cùng hệ truyền động thuần điện lại đặt mẫu MPV này vào thế cạnh tranh cùng VinFast VF MPV 7 (750 triệu đồng), BYD M6 (756 triệu đồng).