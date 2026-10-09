Cận cảnh vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn

Sáng 9/10, Công an Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng phường Nghĩa Đô tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng xe máy số 4 Nguyễn Khánh Toàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 25 phút ngày 8/10, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại cửa hàng xe máy Thành Trung. Ngay sau đó, nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ được điều động tới hiện trường để dập lửa và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Cửa hàng nằm trong căn nhà cao 3 tầng, là nơi sửa chữa, trưng bày và buôn bán xe máy.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC phối hợp quân sự, công an phường, CSGT và người dân triển khai chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 23 giờ.

May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, hơn 100 xe máy, trong đó có nhiều xe SH đã qua sử dụng, bị cháy trơ khung và hư hỏng.

Lực lượng cứu hộ đã kịp thời bảo vệ khoảng 30 xe máy, 8 ô tô cùng nhiều tài sản khác, đồng thời ngăn không để lửa cháy lan sang khu dân cư và các cửa hàng lân cận.