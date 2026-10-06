Cận cảnh voọc chà vá chân nâu quý hiếm xuất hiện trên đỉnh Bạch Mã

Đàn voọc chà vá chân nâu vừa được ghi nhận tại khu vực đỉnh Bạch Mã. Nguồn: Vườn quốc gia Bạch Mã cung cấp.

Theo nghiên cứu của Vườn quốc gia Bạch Mã giai đoạn 2019-2020, tại khu vực dãy núi Bạch Mã, từ Km8 tuyến đường lên Bạch Mã trở lên khu vực đỉnh có khoảng 6 đàn voọc chà vá chân nâu. Mỗi đàn có số lượng trung bình từ 5-12 cá thể.

Voọc chà vá chân nâu thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo ông Nguyễn Vũ Linh, việc ghi nhận đàn voọc chà vá chân nâu tại khu vực đỉnh Bạch Mã cho thấy loài linh trưởng quý hiếm này vẫn hiện diện trong hệ sinh thái rừng của Vườn, đồng thời cho thấy giá trị đa dạng sinh học của khu vực.

Đàn voọc chà vá chân nâu khoảng 4 cá thể. Ảnh: Vườn quốc gia Bạch Mã cung cấp.

Vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối dãy Trường Sơn Bắc, sở hữu địa hình đa dạng, trải dài từ vùng núi thấp đến đai cao 1.712m, cùng hệ sinh thái phong phú trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Theo Vườn quốc gia Bạch Mã, qua thống kê đến năm 2026, tại Vườn có sự hiện diện của 2.465 loài thực vật và nấm, trong đó có 2.132 loài thực vật bậc cao và 333 loài nấm lớn. Về động vật, Vườn quốc gia Bạch Mã ghi nhận 2.326 loài thuộc các nhóm thú, chim, bò sát, ếch nhái, côn trùng và cá.