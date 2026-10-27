Cận cảnh vòng nguyệt quế mạ vàng 24K dành cho nhà vô địch Olympia 2026

Trước thềm trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026, hình ảnh chiếc vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch đã chính thức được hé lộ. Năm nay, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí tiếp tục đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong công việc sáng tạo và thiết kế vòng.

Video: Đỗ Vân Trí

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gây ấn tượng với thiết kế tinh xảo cùng những ý nghĩa được gửi gắm trong từng chi tiết. Cụ thể, tác phẩm là sự hoà quyện hoàn hảo giữa công nghệ tạo mẫu 3D tiên tiến và kỹ nghệ kim hoàn thủ công cùng 4 lớp phủ vàng 24K.

Công đoạn mạ vàng lần thứ 3 được NTK Vân Trí chia sẻ. Video: Đỗ Vân Trí

Thiết kế năm nay là sự kết hợp khéo léo giữa những nhánh cây mộc mạc và lá ô liu ánh vàng nhằm thể hiện ý tưởng chủ đạo "Sự sống được sinh ra từ những thử thách". Điểm đặc biệt của chiếc vòng nguyệt quế năm nay còn nằm ở sự tương phản giữa hình dáng, chất liệu thị giác và cảm xúc. Các chi tiết được sắp đặt đan xen, tạo nên tổng thể hài hoà giữa hai hình tượng đối lập gợi liên tưởng câu chuyện về sức sống, khả năng tái sinh và hành trình trưởng thành của người trẻ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí cho biết, những cành cây khô đại diện cho thử thách, những chiếc lá non ô liu tượng trưng cho thành quả của hành trình chinh phục tri thức. Sắc vàng biểu tượng của sự toả sáng, niềm tự hào sau những nỗ lực bền bỉ và hào quang cho nhà vô địch.

Cận cảnh vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Olympia 2026. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Không chỉ đại diện cho khoảnh khắc đăng quang, chiếc vòng nguyệt quế còn mang thông điệp về những giá trị được tích lũy trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Trước thềm trận đấu quan trọng, nhà thiết kế cũng gửi lời động viên đến bốn nhà leo núi, mong các thí sinh bước vào cuộc thi với tinh thần tích cực và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt của tuổi trẻ.

Đồng thời, anh hy vọng người đạt ngôi vị quán quân sẽ xem chiếc vòng nguyệt quế như dấu mốc của một hành trình đáng nhớ, còn những thí sinh chưa giành chiến thắng vẫn tiếp tục tự hào về nỗ lực của bản thân.

Trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ diễn ra lúc 8h30 ngày 1/11/2026 với màn tranh tài của bốn nhà leo núi: Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).