Cận cảnh Volvo EX90 vừa ra mắt Việt Nam: SUV điện 680 mã lực, nội thất sang trọng và công nghệ an toàn thế hệ mới

Ngoại thất: Bề thế nhưng không phô trương

Volvo EX90 đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu ô tô Thụy Điển trong quá trình điện hóa dải sản phẩm SUV hạng sang. Nếu như những mẫu SUV truyền thống thường sử dụng các chi tiết tạo hình mạnh mẽ nhằm nhấn mạnh vẻ ngoài cơ bắp, EX90 lại lựa chọn ngôn ngữ thiết kế tinh giản, ưu tiên những bề mặt phẳng và đường nét liền mạch.

Volvo Car Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện Volvo EX90 tại Hà Nội ngày 6/11

Nhìn từ phía trước, EX90 vẫn giữ được những đặc điểm nhận diện quen thuộc của Volvo, nhưng được tái thiết kế để phù hợp với một mẫu xe thuần điện. Việc không cần bố trí lưới tản nhiệt lớn như trên xe động cơ đốt trong giúp phần đầu xe trở nên gọn gàng, hiện đại hơn.

Cụm đèn chiếu sáng LED mang đồ họa hình búa Thor tiếp tục là điểm nhấn đặc trưng. Trên EX90, chi tiết này không chỉ mang giá trị nhận diện thương hiệu mà còn góp phần tạo nên diện mạo công nghệ cho mẫu SUV điện đầu bảng của Volvo.

Quan sát từ bên hông, EX90 gây ấn tượng bởi thân xe kéo dài, các bề mặt được xử lý mượt mà cùng tỷ lệ thiết kế cân đối. Những đường gân dập nổi được tiết chế, thay vào đó là cách tổ chức hình khối đơn giản nhằm tạo cảm giác thanh lịch.

EX90 gây ấn tượng bởi thân xe kéo dài, các bề mặt được xử lý mượt mà cùng tỷ lệ thiết kế cân đối

Đáng chú ý, thiết kế của EX90 không đơn thuần phục vụ yếu tố thẩm mỹ. Volvo đã tối ưu nhiều chi tiết ngoại thất nhằm giảm lực cản không khí, giúp mẫu SUV cỡ lớn đạt hệ số cản khí động học Cd chỉ 0,29.

Đây là thông số đáng chú ý đối với một chiếc SUV có thân hình bề thế, bởi khí động học đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu mức tiêu thụ năng lượng và phạm vi di chuyển của xe điện.

Phía sau xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng Volvo

Phía sau xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế đặc trưng Volvo với cụm đèn hậu bố trí theo phương thẳng đứng, kết hợp các chi tiết chiếu sáng hiện đại. Tổng thể ngoại thất mang lại cảm giác sang trọng theo cách kín đáo, thay vì cố gắng tạo sự khác biệt bằng những chi tiết trang trí phức tạp.

Màu sơn Mulberry Red cũng là một trong những lựa chọn ngoại thất đáng chú ý, góp phần làm nổi bật các đường nét mềm mại trên thân xe.

Nội thất: Sang trọng không nhất thiết phải có thật nhiều nút bấm

Bước vào khoang nội thất Volvo EX90, sự khác biệt nằm ở cách thương hiệu Thụy Điển định nghĩa trải nghiệm cao cấp.

Thay vì bố trí hàng loạt màn hình hay những cụm điều khiển phức tạp, Volvo hướng tới không gian tinh giản, nơi các chi tiết được tổ chức nhằm tạo cảm giác thư thái cho người ngồi trong xe.

Nội thất Volvo EX90

Bảng táp-lô được thiết kế theo phương ngang, hạn chế những chi tiết trang trí không cần thiết. Các bề mặt nội thất được xử lý gọn gàng, kết hợp vật liệu cao cấp và hệ thống chiếu sáng nhằm tạo nên không gian hiện đại nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng.

Đặc biệt, Volvo sử dụng những chi tiết ốp gỗ tự nhiên tích hợp đèn nền, tạo hiệu ứng thị giác tinh tế khi xe vận hành vào ban đêm. Vật liệu gỗ được sử dụng đạt chứng nhận FSC, thể hiện định hướng phát triển bền vững của hãng.

Khoang nội thất EX90 có tùy chọn da Nappa màu Charcoal và Cardamom. Những gam màu này được lựa chọn để hài hòa với phong cách thiết kế Bắc Âu, nhấn mạnh cảm giác trang nhã thay vì tương phản quá mạnh.

Khoang nội thất EX90 có tùy chọn da Nappa màu Charcoal và Cardamom

Một điểm đáng chú ý khác là cửa sổ trời toàn cảnh có khả năng chống tia UV. Trang bị này giúp khoang cabin đón nhận ánh sáng tự nhiên, đồng thời hỗ trợ hạn chế tác động của tia cực tím tới người ngồi bên trong.

Với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ tùy lựa chọn, EX90 được phát triển hướng tới những gia đình cần một mẫu SUV rộng rãi, đa dụng nhưng vẫn đặt yêu cầu cao về sự tiện nghi.

Không gian nội thất vì vậy không chỉ được chú trọng ở hàng ghế trước mà còn hướng tới trải nghiệm của hành khách ở những hàng ghế phía sau, phù hợp với các hành trình dài.

Một trong những trang bị nổi bật nhất bên trong Volvo EX90 là hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins kết hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos.

Hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins kết hợp công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos

Không dừng lại ở khả năng tái tạo âm thanh chất lượng cao, hệ thống còn cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm nghe nhạc thông qua bốn chế độ âm thanh khác nhau.

Chế độ Studio hướng tới khả năng tái hiện âm thanh chân thực, trong khi Individual Stage mang đến trải nghiệm sân khấu sống động hơn. Concert Hall mô phỏng không gian âm nhạc của nhà hát tại Gothenburg, Thụy Điển.

Với cấu hình 6 hoặc 7 chỗ tùy lựa chọn, EX90 được phát triển hướng tới những gia đình cần một mẫu SUV rộng rãi

Đặc biệt, chế độ Abbey Road Studios được lấy cảm hứng từ phòng thu âm nổi tiếng tại Anh, mang đến một lựa chọn thưởng thức âm nhạc khác biệt cho người sử dụng. Việc tích hợp những chế độ âm thanh này cho thấy Volvo không chỉ chú trọng tới khả năng cách âm hay sự êm ái của khoang cabin mà còn muốn biến thời gian di chuyển thành trải nghiệm thư giãn.

Đối với một mẫu SUV điện cao cấp, nơi tiếng ồn từ động cơ đốt trong không còn hiện diện, chất lượng âm thanh và khả năng kiểm soát tạp âm càng trở thành những yếu tố quan trọng trong cảm nhận về sự sang trọng.

Công nghệ an toàn: EX90 không chỉ quan sát bên ngoài mà còn hiểu người lái

Nếu ngoại thất và nội thất thể hiện triết lý tối giản Bắc Âu, công nghệ an toàn chính là yếu tố làm nên bản sắc của Volvo EX90.

Thương hiệu Thụy Điển định vị EX90 là mẫu xe an toàn nhất mà hãng từng phát triển trong kỷ nguyên điện hóa. Định hướng này được thể hiện thông qua hệ thống Safe Space cùng nhiều công nghệ giám sát tiên tiến.

Công nghệ an toàn chính là yếu tố làm nên bản sắc của Volvo EX90

Trong đó, Driver Understanding là một trong những công nghệ đáng chú ý nhất. Hệ thống có khả năng theo dõi ánh mắt và trạng thái của người lái nhằm hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu mất tập trung.

Thay vì chỉ dựa vào các thao tác điều khiển vô lăng, công nghệ này tiếp cận vấn đề an toàn từ chính trạng thái của con người phía sau tay lái.

Driver Understanding từng được tạp chí TIME vinh danh trong danh sách Best Inventions of 2024, cho thấy cách Volvo mở rộng khái niệm an toàn từ bảo vệ thụ động sang chủ động nhận diện rủi ro.

Một công nghệ khác là Occupant Sensing, sử dụng radar có độ nhạy cao để phát hiện những chuyển động rất nhỏ bên trong cabin.

Tính năng này đặc biệt có ý nghĩa trong những tình huống người lái vô tình bỏ quên trẻ nhỏ hoặc hành khách trong xe. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ nhận diện sự hiện diện của người bên trong, qua đó giảm nguy cơ xảy ra những sự cố đáng tiếc.

EX90 được giới thiệu với chứng nhận Euro NCAP 5 sao và danh hiệu IIHS Top Safety Pick+

Đây cũng là ví dụ điển hình cho cách Volvo phát triển công nghệ: không nhất thiết phải tạo ra những tính năng gây ấn tượng khi trình diễn, mà tập trung giải quyết các rủi ro có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng xe hằng ngày.

Về thành tích an toàn, EX90 được giới thiệu với chứng nhận Euro NCAP 5 sao và danh hiệu IIHS Top Safety Pick+. Mẫu xe cũng giành giải World Luxury Car 2025 tại World Car Awards.

Những thành tích này góp phần củng cố vị thế của EX90 trong nhóm SUV điện hạng sang, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới khả năng bảo vệ hành khách bên cạnh các yếu tố công nghệ và hiệu suất vận hành.

Khả năng vận hành: SUV gia đình nhưng tăng tốc như xe thể thao

Bên cạnh những công nghệ an toàn, Volvo EX90 còn sở hữu khả năng vận hành đáng chú ý.

Tại Việt Nam, mẫu SUV này được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance, sử dụng hai mô-tơ điện kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Với tổng công suất lên tới 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm, EX90 có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 4,2 giây.

Đây là thông số ấn tượng đối với một chiếc SUV điện cỡ lớn được định hướng phục vụ gia đình. Khả năng tăng tốc này cũng cho thấy lợi thế của hệ truyền động điện khi có thể cung cấp mô-men xoắn lớn gần như tức thời.

Volvo EX90 còn sở hữu khả năng vận hành đáng chú ý

Tuy nhiên, Volvo không xây dựng EX90 đơn thuần như một mẫu SUV hiệu suất cao. Hãng còn chú trọng khả năng vận hành êm ái thông qua hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp khung gầm chủ động.

Theo thông tin công bố, hệ thống có khả năng liên tục giám sát và điều chỉnh độ cứng giảm chấn với tần suất lên tới 500 lần mỗi giây. Điều này cho phép xe thích ứng nhanh với những thay đổi của mặt đường và điều kiện vận hành, hướng tới việc cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe.

Hệ thống treo cũng có thể tự động thay đổi chiều cao gầm trong khoảng từ hạ 20 mm đến nâng 40 mm tùy theo tốc độ và chế độ lái. Ở tốc độ cao, việc hạ thấp thân xe có thể góp phần cải thiện khí động học và độ ổn định. Trong khi đó, khả năng nâng gầm mang lại lợi thế khi di chuyển qua những đoạn đường có bề mặt phức tạp.

Dù vậy, hiệu quả thực tế của hệ thống treo, khả năng kiểm soát thân xe và mức độ êm ái vẫn cần được đánh giá thông qua trải nghiệm vận hành trực tiếp.

Một trong những thông số đáng quan tâm nhất trên Volvo EX90 là khả năng di chuyển sau mỗi lần sạc. Mẫu SUV điện này sử dụng kiến trúc điện áp 800V kết hợp bộ pin dung lượng 106 kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa 625 km theo chu trình thử nghiệm WLTP.

Đối với một mẫu SUV gia đình cỡ lớn, phạm vi hoạt động này mang lại tiềm năng đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những hành trình liên tỉnh. Tất nhiên, quãng đường thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ, điều kiện giao thông, tải trọng, thời tiết và mức sử dụng hệ thống điều hòa.

Bên cạnh dung lượng pin lớn, EX90 còn được trang bị khả năng sạc nhanh DC. Theo công bố của Volvo, xe có thể nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút trong điều kiện lý tưởng.

EX90 được trang bị khả năng sạc nhanh DC

Kiến trúc điện áp 800V là một điểm đáng chú ý bởi đây là nền tảng kỹ thuật cho phép tối ưu hiệu quả sạc công suất cao khi sử dụng trạm sạc tương thích.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, trải nghiệm sử dụng EX90 sẽ không chỉ phụ thuộc vào công nghệ trên xe mà còn gắn liền với khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, đặc biệt trên những hành trình dài.

Đây cũng là yếu tố người tiêu dùng cần cân nhắc khi lựa chọn một mẫu SUV điện hạng sang thay thế xe động cơ đốt trong truyền thống.

Volvo EX90: Khi sự sang trọng được định nghĩa bằng cảm giác an tâm

Sự xuất hiện của Volvo EX90 tại Việt Nam mang đến một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ lớn.

Sự xuất hiện của Volvo EX90 tại Việt Nam mang đến một lựa chọn đáng chú ý

Nếu nhiều mẫu xe điện hiện nay cố gắng gây ấn tượng bằng những màn hình kích thước lớn, thiết kế táo bạo hay các tính năng giải trí phong phú, EX90 lại tiếp cận người dùng theo cách riêng.

Mẫu xe này kết hợp sức mạnh 680 mã lực với không gian nội thất tối giản, vật liệu cao cấp, công nghệ âm thanh chuyên biệt và đặc biệt là hệ thống an toàn được phát triển xoay quanh hành vi con người.

Có thể nói, Volvo EX90 không cố gắng trở thành chiếc SUV điện hào nhoáng nhất. Thay vào đó, thương hiệu Thụy Điển muốn tạo ra một phương tiện mà công nghệ hiện diện để phục vụ người sử dụng, thay vì buộc con người phải thích nghi với công nghệ.

Dù sở hữu khả năng tăng tốc ngang ngửa nhiều mẫu xe thể thao, giá trị cốt lõi mà EX90 hướng tới vẫn là sự an toàn, thoải mái và cảm giác an tâm trong mỗi hành trình.

Xe được công bố giá bán tại Việt Nam ở mức 3,5 tỷ đồng

Tại Việt Nam, nơi phân khúc SUV điện cao cấp đang từng bước hình thành, EX90 sẽ cần chứng minh sức hấp dẫn không chỉ bằng thông số kỹ thuật mà còn thông qua trải nghiệm thực tế, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Và có lẽ, điều khiến Volvo EX90 khác biệt không nằm ở việc chiếc xe có thể chạy nhanh đến đâu, mà ở cách nó sử dụng công nghệ để bảo vệ những người ngồi bên trong.