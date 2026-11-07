Cận cảnh Volvo EX90 vừa ra mắt tại Việt Nam với tầm hoạt động 625 km

Sự xuất hiện của EX90 và ES90 tại Việt Nam cho thấy Volvo đang đẩy mạnh chiến lược phát triển xe điện hạng sang trong nước. Cả hai mẫu xe đều được xây dựng trên nền tảng SPA2, sử dụng kiến trúc điện áp 800V và hệ thống phần mềm thế hệ mới. Những công nghệ này hướng đến việc cải thiện hiệu suất vận hành, khả năng kết nối và các tính năng an toàn. Sau buổi giới thiệu dành cho khách mời ngày 6/11, triển lãm sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng trong hai ngày 7 và 8/11/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.

Trong bộ đôi vừa ra mắt, EX90 gây chú ý với kiểu dáng SUV cỡ lớn mang phong cách tối giản đặc trưng của thương hiệu Thụy Điển. Các đường nét ngoại thất được thiết kế liền mạch, kết hợp nhiều chi tiết tối ưu khí động học. Nhờ đó, mẫu xe đạt hệ số cản không khí Cd 0,29. EX90 có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe rộng rãi và đa dụng.

EX90 gây chú ý với kiểu dáng SUV cỡ lớn mang phong cách tối giản .

Không chỉ tập trung vào không gian sử dụng, Volvo còn đặt yếu tố an toàn làm trọng tâm trong quá trình phát triển EX90. Hãng định vị đây là mẫu xe an toàn nhất của mình trong kỷ nguyên điện hóa, với nhiều chứng nhận và giải thưởng quốc tế. Đáng chú ý, xe đạt đánh giá 5 sao từ Euro NCAP và danh hiệu IIHS Top Safety Pick+. EX90 cũng được vinh danh World Luxury Car 2025 tại giải thưởng World Car Awards.

Các công nghệ hỗ trợ người lái trên EX90 được phát triển nhằm nhận biết và phản ứng tốt hơn trước những tình huống tiềm ẩn rủi ro. Hệ thống Driver Understanding theo dõi ánh mắt và trạng thái người điều khiển để phát hiện dấu hiệu mất tập trung, đồng thời được tạp chí TIME đưa vào danh sách Best Inventions of 2024. Công nghệ Occupant Sensing sử dụng radar độ nhạy cao để nhận diện những chuyển động nhỏ trong cabin, hỗ trợ phát hiện người còn bên trong xe. Kết hợp với hệ thống Safe Space, các tính năng này mở rộng khả năng bảo vệ hành khách trong nhiều tình huống.

Hệ thống âm thanh trên EX90 cung cấp bốn chế độ nghe khác nhau.

Bước vào cabin, người dùng sẽ cảm nhận rõ phong cách thiết kế Bắc Âu thông qua cách bố trí tinh giản và vật liệu cao cấp. Xe có cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV, các chi tiết ốp gỗ tự nhiên tích hợp đèn nền và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins. Dàn âm thanh này hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos, mang đến trải nghiệm giải trí đa chiều. Đặc biệt, Volvo còn hợp tác với Abbey Road Studios để phát triển chế độ âm thanh lấy cảm hứng từ phòng thu nổi tiếng này.

Hệ thống âm thanh trên EX90 cung cấp bốn chế độ nghe khác nhau, cho phép người dùng tùy chỉnh theo sở thích. Studio tái hiện âm thanh chân thực, trong khi Individual Stage tạo cảm giác sống động hơn. Hai lựa chọn còn lại gồm Concert Hall, mô phỏng không gian nhà hát Gothenburg, và Abbey Road Studios lấy cảm hứng từ phòng thu huyền thoại. Bên cạnh đó, nội thất có hai tùy chọn da Nappa màu Charcoal và Cardamom, kết hợp màu sơn ngoại thất Mulberry Red tạo điểm nhấn sang trọng.

Bước vào cabin, người dùng sẽ cảm nhận rõ phong cách thiết kế Bắc Âu.

Yếu tố bền vững cũng được Volvo thể hiện thông qua việc lựa chọn vật liệu cho khoang nội thất. Các chi tiết ốp gỗ tự nhiên trên xe đạt chứng nhận FSC® của Hội đồng Quản lý Rừng. Tại Việt Nam, EX90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance, sử dụng hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Cấu hình này tạo ra công suất tổng cộng 680 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 870 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây.

Nguồn năng lượng của EX90 đến từ bộ pin dung lượng 106 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 625 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện áp 800V, xe hỗ trợ sạc nhanh DC với khả năng nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở điều kiện lý tưởng. Bên cạnh hệ truyền động điện, mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng kết hợp khung gầm chủ động. Công nghệ có thể theo dõi điều kiện vận hành và điều chỉnh độ cứng giảm chấn với tần suất 500 lần mỗi giây.

Hệ thống treo cũng cho phép thay đổi chiều cao gầm trong phạm vi từ -20 mm đến +40 mm tùy theo tốc độ và chế độ lái. Khả năng điều chỉnh này hỗ trợ cải thiện độ ổn định cũng như thích ứng với các điều kiện di chuyển khác nhau. Về công nghệ xử lý, EX90 và ES90 sử dụng nền tảng phần mềm Superset tech stack với bộ xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin. Năng lực tính toán của hệ thống đạt hơn 254 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (254 TOPS), phục vụ việc xử lý dữ liệu từ các cảm biến và vận hành những tính năng an toàn, hỗ trợ lái.

Hãng định vị đây là mẫu xe an toàn nhất của mình trong kỷ nguyên điện hóa.

Không dừng lại ở các trang bị phần cứng, nền tảng Superset tech stack còn cho phép Volvo bổ sung và cải thiện tính năng thông qua cập nhật phần mềm từ xa OTA. Nhờ vậy, người dùng không nhất thiết phải đưa xe đến đại lý mỗi khi có bản cập nhật tương thích. Song song với việc giới thiệu sản phẩm mới, Volvo Car Việt Nam cũng đang mở rộng hạ tầng sạc để hỗ trợ khách hàng sử dụng xe điện. Hiện hãng đã bố trí các trạm sạc nhanh DC tại hệ thống đại lý ủy quyền ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Ngoài mạng lưới tại đại lý, Volvo còn hợp tác với nền tảng VETC nhằm giúp khách hàng tiếp cận các điểm sạc công cộng thuận tiện hơn. Theo thông tin từ hãng, hệ thống hiện có khoảng 350 trụ sạc thuộc những mạng lưới sạc lớn trên cả nước. Người dùng có thể tìm kiếm vị trí trạm, thực hiện sạc và thanh toán trực tiếp thông qua ứng dụng trên điện thoại. Việc phát triển hạ tầng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình sử dụng xe điện thuận tiện hơn khi EX90 và ES90 chính thức tiếp cận khách hàng Việt Nam.