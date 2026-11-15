Cận cảnh VinFast VF 5 All-New: Lột xác với dải LED chữ V và mâm mới cực ngầu
Hàng loạt hình ảnh thực tế của VinFast VF 5 All-New vừa rò rỉ, cho thấy mẫu xe điện đô thị đã được nâng cấp toàn diện. Ngoại thất nổi bật với dải LED chữ V liền mạch và bộ mâm thể thao mới, trong khi nội thất được trang bị màn hình lớn và vô lăng D-cut hiện đại. Bản nâng cấp này hứa hẹn củng cố vị thế dẫn đầu của VF 5 trong phân khúc.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/can-canh-vinfast-vf-5-all-new-lot-xac-voi-dai-led-chu-v-va-mam-moi-cuc-ngau-d37540.html