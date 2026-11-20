VinFast vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện mới thuộc phân khúc cao cấp là Rasad, có giá bán 78,9 triệu đồng. Khách hàng mua xe từ nay đến hết 19/12 được ưu đãi 8 triệu đồng theo chương trình "Vì tương lai xanh". Cả hai đều được bảo hành 6 năm cho xe, 8 năm cho pin không giới hạn số kilomet. Dự kiến xe sẽ có mặt tại hệ thống đại lý VinFast trên toàn quốc ngay trong tháng 11/2026.

VinFast Rasad được phát triển theo phong cách maxi-scooter với thân xe lớn, thiết kế góc cạnh, hướng đến khách hàng nam có thể sử dụng thoải mái di chuyển trên hành trình dài. Với kích thước 2.036 x 750 x 1.220mm, trọng lượng 155kg và chiều cao yên 765mm, Rasad vừa sở hữu dáng vẻ bề thế, vừa có chỗ ngồi thoải mái, chống chân dễ dàng khi vận hành.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha LED đôi sắc sảo, hai dải LED định vị ôm logo chữ V, kết hợp cùng kính chắn gió mang đến dáng vẻ mạnh mẽ.

Phần đuôi xe được thiết kế vuốt cao, nổi bật với đèn hậu LED góc cạnh.

Bộ lốp bản rộng 110/80-14 phía trước và 130/70-13 phía sau giúp tăng độ đầm chắc, trong khi cặp phuộc sau được trang bị bình dầu phụ giúp duy trì hiệu suất giảm chấn ổn định cho xe.

Một số trang bị nổi bật khác trên Rasad có thể kể tới như tay lái trần thể thao, yên xe hai tầng phối hai tông màu, màn hình TFT cỡ lớn 7 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại, cho phép hiển thị bản đồ dẫn đường Google Maps, báo cuộc gọi đến, cuộc gọi nhỡ ngay trên màn hình TFT của xe; chìa khóa thông minh; cổng sạc USB Type-C và USB Type-A tích hợp trên yếm trước; cốp rộng tới 45 lít...

VinFast Rasad được trang bị động cơ đặt giữa, có công suất danh định 3.500W, công suất tối đa 7.500W, cho tốc độ tối đa 100km/h, đáp ứng cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn những hành trình dài. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 50km/h trong chưa đầy 6 giây, với ba chế độ lái (Eco - Normal – Sport), kết hợp phanh tái sinh 4 mức giúp thu hồi năng lượng, nạp lại điện cho pin mỗi khi nhả ga hoặc phanh giảm tốc, qua đó giúp kéo dài quãng đường di chuyển. Xe còn có tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hạn chế trôi ngược khi bắt đầu di chuyển trên dốc, cùng số lùi kèm đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) để đảm bảo an toàn.

VinFast Rasad sử dụng 2 pin LFP dung lượng 2,3kWh hoạt động song song, cho quãng đường di chuyển lên tới 160km sau mỗi lần sạc đầy (theo điều kiện kiểm thử của VinFast).

Cổng sạc được bố trí ngoài thân xe, có nắp đậy kín, cho phép cắm sạc trực tiếp mà không cần mở cốp. Động cơ đạt chuẩn chống nước IP67, pin đạt chuẩn IP68, đảm bảo cho xe vận hành bền bỉ trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

VinFast Rasad được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, giúp giữ ổn định khi phanh gấp hoặc phanh trên đường trơn.