Bản vẽ nhà ga S2.07. (kèm theo hồ sơ lấy ý kiến).

TP Hà Nội đã niêm yết công khai hồ sơ tổng mặt bằng ga nhà ga S2.07 của tuyến đường sắt đô thị số 2: kết nối sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - SVĐ Hùng Vương để lấy ý kiến cộng đồng dân cư. (Nhà ga được vẽ tương đối trong sơ đồ màu cam).

Đây là một trong 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội khởi công vào tháng 6/2026. Liên danh nhà thầu của dự án là CTCP Vinhomes và CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC.

Nhà ga S2.07 được bố trí ngầm trên tuyến đường quy hoạch kết nối đê tả sông Hồng với đường Hoàng Sa (quốc lộ 5 kéo dài), thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội. Vị trí này nằm trong quy hoạch 1/500 của dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NSHC). Dự án này do liên doanh Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến khoảng 4,2 tỷ USD.

Giáp ở phía tây của nhà ga là khu dân cư hiện hữu; giáp phía đông là vị trí sẽ xây dựng tòa tháp tài chính 108 tầng.

Theo phương án thiết kế, hai cửa lên xuống của nhà ga cũng sẽ được bố trí cạnh tòa tháp 108 tầng và khu dân cư hiện hữu.

Theo bản đồ tổng thể mặt bằng, tuyến metro số 2 có chung điểm đầu với tuyến metro số 1 ở khu vực sân bay Nội. Sau khi tuyến rời khỏi ga S2.07 sẽ đi qua khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Vĩnh Thanh, Đông Anh và dự án thành phần 4 Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ở khu vực cầu Nhật Tân (nằm ở phía bên kia đê tả sông Hồng).

Tuyến sau đó vượt sông hồng, cắt qua vị trí dự kiến làm hầm vượt sông hồng giữa bãi bồi, sau đó qua khu đô thị Ciputra rồi vào trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Về quy hoạch, nhà ga nằm trên trục Nhật Tân - Nội Bài, đây được xác định là xương sống của đô thị phía bắc gắn trực tiếp với cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Là trục động lực phát triển kinh tế quan trọng của khu vực, nhằm liên kết phát triển tổ hợp hệ thống các trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, công trình văn hóa, khu nhà ở.

Hiện tại, nằm dọc đường Hoàng Sa (quốc lộ 5 kéo dài) đoạn khu vực quanh hồ điều hòa Phương Trạch cũng đang được triển khai nhiều dự án bất động sản như khu đô thị G19, Kosy Ha Noi Complex...

Tuyến đường đi qua tòa tháp 108 tầng hiện đang triển khai thi công.