Cận cảnh Vành đai 3 trên cao 'gánh' lượng xe gấp 8 lần lưu lượng thiết kế

Đường Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp

Vành đai 3 trên cao từ lâu được xem là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội, kết nối các trục đường nội đô với quốc lộ, cao tốc và các cửa ngõ của Thủ đô. Tuy nhiên, cùng với tốc độ gia tăng phương tiện, tuyến đường đang phải khai thác trong tình trạng quá tải kéo dài.

Theo số liệu được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) công bố, vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 trên cao khoảng 122.606 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Theo phương án tổ chức hiện nay, mỗi chiều Vành đai 3 trên cao có 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác tối đa tùy từng đoạn, phổ biến trong khoảng 60-80 km/h.

Đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, mỗi làn xe cơ giới rộng khoảng 3,75m, trong khi làn dừng khẩn cấp rộng khoảng 2,5m, phía trong còn có dải an toàn rộng 0,75m.

Phần diện tích dành cho làn khẩn cấp vốn có chức năng để phương tiện gặp sự cố dừng lại, đồng thời tạo không gian cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận khi xảy ra tai nạn.

Nhưng trong bối cảnh lưu lượng phương tiện tăng mạnh, phần mặt đường này đang trở thành khoảng diện tích được cơ quan chức năng tính toán để tận dụng cho mục đích tăng năng lực thông hành.

Mới đây, ngày 16/9 Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đã đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng giữ 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp; đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến vành đai 3 trên cao.

Việc này đồng nghĩa cách xử lý khi phương tiện gặp sự cố trên tuyến cũng phải thay đổi. Cục CSGT cho rằng phương án cần được đánh giá tổng thể về tốc độ, phân làn, biển báo, tín hiệu và các điều kiện an toàn trước khi lựa chọn.

Theo phương án được nêu, khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo các kịch bản cụ thể, bảo đảm xe cứu hộ, chữa cháy, cấp cứu có thể tiếp cận hiện trường. Hệ thống camera cũng được tăng cường để phát hiện sự cố, tổ chức phân luồng và giải tỏa phương tiện.

Thực tế theo phóng viên Người Đưa Tin ghi nhận trên Vành đai 3 cho thấy áp lực giao thông không chỉ xuất hiện tại một điểm mà thường lan rộng khi xảy ra sự cố hoặc khi các dòng phương tiện nhập, tách tại các nút giao.

Với lưu lượng phương tiện lớn hơn nhiều lần năng lực thiết kế, chỉ cần một xe gặp sự cố, tai nạn hoặc một điểm nhập làn bị ùn ứ, dòng xe phía sau có thể nhanh chóng bị dồn lại.

Hiện nay, có rất nhiều tài xế thiếu ý thức thường xuyên đi vào làn khẩn cấp để vượt lên, sau đó lại tạt đầu ép các xe ở làn chính khi gặp chướng ngại vật, gây khó chịu cho nhiều người lái phương tiện khác.

Phương án bỏ làn khẩn cấp đang được đánh giá về tổ chức giao thông và an toàn trên toàn tuyến.

Vành đai 3 trên cao là một trong những tuyến giao thông quan trọng của Hà Nội, dành riêng cho ô tô và kết nối khu vực phía Bắc với phía Nam thành phố qua các cầu Thăng Long, Thanh Trì. Tuyến đường được đầu tư nhằm hình thành trục lưu thông tốc độ cao, tách dòng phương tiện liên tỉnh khỏi mạng lưới giao thông đô thị phía dưới, qua đó góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường nội đô.