Cận cảnh Vành đai 3 TP.HCM qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Dự án thành phần 7 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Tây Ninh, đạt tỷ lệ hoàn thành 95%. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai những phần việc cuối cùng nhằm bảo đảm tiến độ đưa công trình vào sử dụng.

Đoạn tuyến đi qua Tây Ninh dài 6,8km, có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, giữ vai trò kết nối giao thông giữa miền Tây và Đông Nam Bộ. Trong ảnh là tuyến đường xuyên qua cánh đồng lúa tại xã Lương Hòa, Tây Ninh.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại dự án thành phần 7, bốn gói thầu gồm tuyến cao tốc chính, cầu Tân Bửu, đường song hành và nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành đều đạt tiến độ hơn 95%.

Tại nút giao Mỹ Yên, thuộc địa bàn Long An trước đây, nay là tỉnh Tây Ninh, các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đây là điểm kết nối ba trục giao thông quan trọng gồm Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Quan sát tại công trường, hệ thống đèn chiếu sáng, dải phân cách và mặt đường ở nhiều vị trí đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, các lối vào công trình vẫn được rào chắn để ngăn người dân đi vào khu vực đang thi công, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Hạng mục cầu vượt Tân Bửu, đoạn qua đường tỉnh 830C, đã hoàn thành thảm nhựa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hiện đang thi công khe co giãn và chờ thi công vạch kẻ đường.

Tại khu vực vượt sông Chợ Đệm, cầu vượt Tân Bửu và một nhánh cầu song hành đã hoàn thành thi công bê tông bản mặt cầu.

Trong khi đó, cầu vượt quay đầu trên tuyến Vành đai 3 cũng đã hoàn thiện mặt đường, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Hệ thống biển báo giao thông đang được lắp đặt tại các đoạn kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành, phục vụ việc tổ chức giao thông khi công trình đưa vào khai thác.

Khi hoàn thành, Vành đai 3 TP.HCM kết hợp với hai tuyến cao tốc trên sẽ hình thành trục giao thông liên kết khu vực, góp phần giảm áp lực phương tiện đi xuyên tâm qua nội đô TP.HCM. Công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam.

Theo báo cáo của Chính phủ, tiến độ các dự án thành phần thuộc Vành đai 3 TP.HCM hiện có sự chênh lệch. Trong đó, dự án thành phần 7 qua Tây Ninh đạt tỷ lệ hoàn thành cao nhất với 95,6%; dự án thành phần 1 qua TP.HCM đạt 82,1%; dự án thành phần 3 qua TP Đồng Nai đạt 78,8%; dự án thành phần 5 qua Bình Dương trước đây đạt 71,7%.

Năm 2026, dự án được bố trí 5.184 tỷ đồng vốn, đến nay giải ngân được 2.332 tỷ đồng, tương đương 45% kế hoạch.

Chính phủ cho biết các địa phương đang tập trung hoàn thành khoảng 68,9km trong tổng số 70,4km tuyến chính cao tốc trong năm 2026. Với tiến độ hiện nay, toàn bộ dự án có nguy cơ không kịp hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu tại Nghị quyết 57/2022/QH15.