Cận cảnh Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai sau hơn 3 năm thi công

Dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa bàn Đồng Nai dài hơn 11 km, đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Trong khi nhiều hạng mục đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thiện, nút giao Vĩnh Thanh vẫn triển khai chậm, dẫn đến việc chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với một nhà thầu.

Dự án có điểm đầu kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối tại mố B cầu Nhơn Trạch, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng, khởi công ngày 18/6/2023.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tuyến đường song hành hai bên Vành đai 3 TP.HCM, đoạn từ cầu vượt ĐT25B về cầu Nhơn Trạch, đã hoàn thành phần lớn khối lượng thi công.

Cầu Nhơn Trạch, hạng mục lớn của dự án, kết nối TP.HCM với Đồng Nai, thông xe ngày 19/8/2025. Cầu dài gần 2,6km, rộng khoảng 20,5m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, thiết kế vận tốc 80km/h, tĩnh không thông thuyền 30,5m.

Phần tuyến chính cao tốc dài 5km, từ điểm đầu dự án đến nút giao ĐT25B, đã được thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025. Hiện các nhà thầu tiếp tục hoàn thiện những hạng mục phụ trợ cuối cùng. Tại đoạn tuyến này, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông và sơn kẻ vạch đường đã được lắp đặt đồng bộ, sẵn sàng phục vụ khai thác khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Hạng mục cầu vượt ĐT25C cũng đã thông xe, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trái ngược với tiến độ tại các hạng mục trên, nút giao Vĩnh Thanh, vị trí kết nối dự án với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Phước An, vẫn thi công cầm chừng.

Ngày 27/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai thông báo chấm dứt hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26 thuộc dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo thông báo, trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu đã vi phạm các nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự và thiết bị. Những vi phạm này đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai thông báo và xử lý theo trình tự, quy định của hợp đồng đã ký.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam bàn giao toàn bộ hồ sơ liên quan, hạn chót ngày 15/11/2026.