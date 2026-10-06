Cận cảnh tuyến phố triển khai thí điểm không gian văn hóa vào ngày 10/10

Hiện nay, phố Thành Thái vẫn là tuyến đường có mật độ phương tiện và hoạt động kinh doanh khá nhộn nhịp. Hai bên đường tập trung nhiều tòa nhà, cơ sở kinh doanh, hàng quán; trong khi Công viên Cầu Giấy nằm liền kề tạo điều kiện để hình thành không gian công cộng quy mô lớn.

Theo Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, giai đoạn đầu tập trung vào tuyến phố Thành Thái và một phần Công viên Cầu Giấy.

Không gian này được định hướng hoạt động vào các ngày cuối tuần, kết hợp các chương trình văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, ẩm thực, thương mại và các hoạt động dành cho cộng đồng. Thành phố cũng dự kiến bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, rào chắn mềm, điểm trông giữ phương tiện, nhà vệ sinh công cộng, thùng rác, ghế nghỉ và cây xanh di động.

Một trong những vấn đề được đặt ra là tổ chức giao thông khi tuyến phố chuyển sang ưu tiên người đi bộ. Phương án được xây dựng theo 3 lớp gồm khu vực lõi đi bộ, vùng đệm phục vụ cư dân và dịch vụ, cùng khu vực phân luồng giao thông từ xa.

Trong thời gian tổ chức, phương tiện cơ giới tại khu vực lõi sẽ được kiểm soát, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận đối với cư dân, cơ sở kinh doanh và các trường hợp cần thiết. Các tuyến đường xung quanh như Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Trương Công Giai, Thọ Tháp và Phạm Văn Bạch được tính toán để phục vụ phân luồng.

Về lâu dài, không gian này có thể được nghiên cứu mở rộng, kết nối với các tuyến Khúc Thừa Dụ, Trương Công Giai, khu vực Duy Tân, Khu Công nghệ thông tin tập trung và Công viên hồ điều hòa CV1.

Việc thí điểm sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng tổ chức giao thông, đáp ứng hạ tầng, vệ sinh môi trường, trông giữ phương tiện và nhu cầu sinh hoạt của cư dân trước khi xem xét mở rộng không gian trong những giai đoạn tiếp theo.

Tuyến phố đi bộ thông minh Thành Thái dự kiến chính thức khai trương vào ngày 10/10/2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.