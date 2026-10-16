Cận cảnh tuyến kè khẩn cấp khu vực Hội An sắp về đích

Dự án Khắc phục xói lở bờ biển Hội An, TP Đà Nẵng được triển khai khởi công vào ngày 20-5-2026 do Liên danh Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 và Công ty TNHH Thanh Tiến đảm nhận. Đến nay, các hạng mục trên công trình đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng về đích.

Ghi nhận tại gói thầu của Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96, đơn vị đẫ hoàn thành 100% các hạng mục chính liên quan đến mái, chân kè và hệ thống tường, đường.

Mục tiêu của dự án nhằm ngăn sóng lớn đánh trực tiếp vào bờ, hạn chế tình trạng cát tràn lên đường và khu dân cư khi có biển động, bảo vệ an toàn cho vùng ven biển.

Theo kết luận của đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại đợt kiểm tra thực tế mới đây, đoạn kè do Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 đảm nhận phải hoàn thành vào ngày 15-10-2026. Hiện trên công trường đã đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu để đưa vào khai thác sử dụng.

Hiện đơn vị thi công đang tập trung vệ sinh và hoàn trả mặt bằng một số đoạn nhằm làm đẹp bãi biển để người dân thuận tiện kinh doanh, buôn bán và du khách tắm biển.

Đối với khu vực thi công do Công ty TNHH Thanh Tiến đảm nhận, hạng mục lát mái bê tông đã hoàn thành 100%. Đơn vị cho triển khai rà soát, kiểm tra chất lượng và vệ sinh.

Đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH Thanh Tiến hoàn thành phần lát mái bê tông vòa ngày 30-9-2026 nhằm đảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tuy nhiên, nhà thầu này vẫn còn thi công dang dở các hàng mục trên bờ biển gồm tường chắn và hệ thống đường giao thông. Đối với tường chắn đã thi công hoàn thành được khoảng 80%.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu doanh nghiệp phải cam kết thi công hoàn thành 100% các hạng mục còn lại vào ngày 30-11-2026. Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố cho biết, đang đôn đốc và yêu cầu Công ty TNHH Thanh Tiến tập trung nguồn lực để thi công; nhìn chung các hạng mục sẽ hoàn thành trong tháng 11-2026.

Một số đoạn về đích và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng đang nhận được phấn khởi của người dân, du khách. Trang thủ thời tiết nắng ráo, du khách đã chụp hình lưu niệm ngay trên bãi biển Hội An sau khoảng thời gian xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.