Cận cảnh tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng nối TP.HCM với miền Tây sắp về đích

Dự án mở rộng quốc lộ 50 đoạn qua huyện Bình Chánh cũ dài gần 7km, từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến giáp tỉnh Tây Ninh (đoạn Long An cũ), được khởi công cuối năm 2022. (Trong ảnh là đoạn đầu dự án, giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh, đã hoàn thiện và cho xe chạy hai chiều).

Công trình có tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, gồm hai hạng mục chính là xây dựng đường song hành quốc lộ 50 và mở rộng tuyến hiện hữu. Hiện toàn dự án đạt khoảng 98% tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Đường song hành dài 4km được triển khai đầu tiên, đã hoàn thiện các hạng mục như hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu, vỉa hè... và đưa vào sử dụng.

Trong khi đó, đoạn quốc lộ dài 3km được mở rộng từ 8m lên 34m, đảm bảo cho 6 làn xe chạy.

Cầu vượt tại nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện đã khang trang, rộng rãi, thay đổi rõ rệt so với thời điểm năm 2023.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, nhánh cầu Ông Thìn mới (bên trái) nằm cuối tuyến, tiếp giáp tỉnh Tây Ninh, đã được đưa vào sử dụng. Cầu hiện hữu đang được đóng lại để hoàn thiện đường dẫn và gia cường cầu Ông Thìn cũ.

Các nhà thầu đang triển khai thi công trên đoạn tuyến dài hơn 250m với nhiều máy móc, thiết bị cơ giới. Khu vực này đồng thời thuộc phạm vi dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và quốc lộ 50.

Công nhân và thiết bị thi công được huy động tại nhiều vị trí dọc tuyến quốc lộ 50.

Các hạng mục đào đắp nền đường, thi công hệ thống cống thoát nước và các hạng mục liên quan đang được triển khai khẩn trương trên công trường.

Khi đưa vào vận hành với quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, quốc lộ 50 sẽ kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 và đường Vành đai 4, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam, tăng cường kết nối giữa TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Tổng thể vị trí dự án xây dựng đường song hành và mở rộng quốc lộ 50.

Viết Dũng