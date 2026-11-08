Cận cảnh tuyến đường dự kiến được đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh

Tuyến ĐT605 được Đà Nẵng đề xuất đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tuyến ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1A đến cầu Cẩm Lý, dài gần 12 km vừa được UBND Đà Nẵng thống nhất chọn làm phương án đề xuất đặt tên cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng rà soát trên địa bàn thành phố chưa đặt tên đường mang tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Để chủ động trong công tác đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, Sở đề xuất tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh vào trong Quỹ tên đường của thành phố.

Việc lựa chọn một tuyến đường có quy mô lớn, vị trí phù hợp để đặt tên nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển quê hương, đất nước. Việc đặt tên đường bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị và nguyện vọng của nhân dân.

Tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1A đến cầu Cẩm Lý dài gần 12 km, mặt cắt rộng 26m (bao gồm vỉa hè mỗi bên 5m). Tuyến đường thuộc địa phận xã Hòa Tiến, quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh.

Giao với tuyến đường này có đường Nguyễn Bá Tùng - là cha ruột của cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

﻿Bảng chỉ dẫn vào khu mộ ông Nguyễn Bá Thanh ﻿được đặt ngay bên tuyến đường ĐT605.

Khu nhà lưu niệm là nơi lưu giữ hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, quá trình công tác và những kỷ vật gắn với cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Dọc trên tuyến đường dự kiến đặt tên ông Nguyễn Bá Thanh còn có Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ. Đây là di tích lịch sử ghi dấu những chiến công oai hùng của quân dân Quảng Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đồi Bồ Bồ với rừng thông xanh mát, được ví như "Đà Lạt thu nhỏ", là một trong những điểm nhấn cảnh quan trên tuyến đường.