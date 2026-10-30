Cận cảnh tuyến đường dài 828m dang dở gần một thập kỷ ở Hà Nội

Dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì, còn được biết đến là tuyến phố Đồng Me, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án có chiều dài 828m, mặt cắt ngang 30 - 45m, được khởi công từ năm 2017. Dự án do UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) làm chủ đầu tư, sau đó được chuyển giao cho UBND phường Từ Liêm khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025.

Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực phố Đồng Me giao với đường Mễ Trì, một phần công trường đã được quây tôn để phục vụ thi công.

Nhiều cống hộp bê tông được tập kết bên cạnh những đoạn cống cũ đã nằm phơi nắng, phơi mưa trong thời gian dài.

Máy ủi bắt đầu hoạt động trở lại, triển khai đào hệ thống cống và san gạt mặt bằng sau thời gian đình trệ.

Trái ngược với khu vực đang thi công, đoạn từ ngõ 45 phố Đồng Me đến cổng làng Mễ Trì Hạ vẫn chưa được giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường hiện hữu nhỏ hẹp, xuống cấp, trong khi mật độ phương tiện qua lại ngày càng tăng, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Thực tế tại công trường cho thấy sự thiếu đồng bộ trong triển khai dự án. Có đoạn mặt đường, vỉa hè đã hoàn thiện và tổ chức giao thông, nhưng ngay bên cạnh vẫn là khu vực rào chắn, ngổn ngang vật liệu và mặt bằng chưa được bàn giao.

Được biết, nút thắt lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục vận động 5 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để tạo sự đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Dự án chậm triển khai không chỉ gây bất tiện cho việc đi lại mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Nhiều điểm trong khu vực dự án xuất hiện các vũng nước đọng lâu ngày, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Không chỉ đối mặt với tình trạng rác thải, phế liệu xây dựng và nước đọng gây ô nhiễm môi trường, tình trạng lấn chiếm mặt bằng, vỉa hè để buôn bán khiến không gian đô thị trở nên nhếch nhác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây mất trật tự đô thị.

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, người dân mong muốn dự án sớm được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện tuyến đường nhằm cải thiện kết nối giao thông khu vực phía Tây Thủ đô, góp phần xử lý tình trạng lấn chiếm, đổ trộm rác thải và ngập úng tồn tại kéo dài.