Cận cảnh tuyến đường 100 tỷ đồng ở Quảng Trị bị sạt lở, hư hỏng nặng sau mưa lũ

Ngày 19/9, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương đang phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Quảng Ninh và các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, đánh giá các vị trí bị sạt lở, hư hỏng do đợt mưa lớn vừa qua trên tuyến đường nối xã Trường Sơn với xã Trường Ninh.

Video: Cận cảnh tuyến đường 100 tỷ đồng ở Quảng Trị bị sạt lở cùng những tảng đá lớn rơi xuống, cây "khủng" bật gốc chắn ngang.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, đoạn tuyến dài 6,5km thuộc tuyến đường kết nối giao thông gần nhất từ xã biên giới Trường Sơn về xã Trường Ninh có nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Đây cũng là đoạn thuộc tuyến đường huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh cũ (hiện nay là xã Trường Ninh) với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến trung tâm xã Trường Sơn.

Điểm đầu đoạn tuyến 6,5km thuộc dự án vừa hoàn thành giai đoạn 1 và đã được bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 6/2026, nằm tiếp giáp với tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn phía Nam cầu Long Đại thuộc xã Trường Ninh lên.

Từ đây di chuyển hơn 1km có hai vị trí đất đá từ ta luy dương sụt xuống gần nhau, trong đó một vị trí đất đá tràn ra nửa đường. Vị trí còn lại đất đá án ngữ toàn bộ mặt đường, nền đường và rãnh thoát nước dọc bị xói lở nặng.

Đoạn tuyến còn lại chủ yếu uốn lượn “bên núi, bên vực” qua rừng tự nhiên, nhiều vị trí ta luy dương đất, đá bị sụt trượt tràn xuống mặt đường, ta luy âm xói lở. Ngoài đá nhỏ còn có nhiều tảng đá lớn lăn xuống đường do sạt lở.

Trên tuyến, cây cối gãy đổ chắn ngang hoặc nằm lơ lửng phía ta luy dương, có cả cây cổ thụ đường kính “khủng” đã khô cũng ngã xuống nằm chắn ngang toàn tuyến.

Tại một số vị trí, nước chảy qua cuốn theo đất đá, nền đường xói lở thành rãnh sâu.

Có đoạn nền đường tiếp tục bị sạt ra phía ta luy âm và sụt xuống, ăn sâu vào khoảng 1/2 mặt đường.

Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết, tuyến đường nối Trường Ninh với xã Trường Sơn đưa vào sử dụng giai đoạn 1 đã bước đầu phát huy hiệu quả kết nối giao thông, giúp người dân xã “miền ngược” Trường Sơn về đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, rút ngắn hơn 30km so với di chuyển đường vòng qua QL9E, QL9B về “miền xuôi”; hoặc phải đi thuyền qua sông.

Tuyến đường nói trên thuộc dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh cũ (hiện nay là xã Trường Ninh) đi xã Trường Sơn - giai đoạn 1, được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 7/2021, với chiều dài khoảng 6,5km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Dự án giai đoạn 1 với nền đường cấp phối, các công trình thoát nước ngang và cầu trên tuyến đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng hồi tháng 6 vừa qua. Hiện, thời tiết diễn biến phức tạp, tuyến đường vẫn đang tạm thời cấm lưu thông tại các vị trí nguy hiểm.

Chính quyền xã Trường Sơn đã chủ động liên hệ, phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Quảng Ninh (chủ đầu tư) để kiểm tra, đánh giá các vị trí sạt lở, hư hỏng nhằm sớm khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng xã Quảng Ninh, dự án vẫn trong thời hạn bảo hành, Ban sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND xã Trường Sơn khảo sát thực tế, đánh giá để xử lý, khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng do đợt mưa lớn vừa qua. Xã Trường Sơn cũng kiến nghị tỉnh bố trí nguồn vốn để sớm triển khai giai đoạn 2 nhằm cứng hóa mặt đường và hoàn thiện các hạng mục.