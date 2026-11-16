Cận cảnh tường chắn quốc lộ 24C qua Quảng Ngãi nứt toác, sông ngoạm đường

Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến quốc lộ 24C đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở núi chia cắt giao thông, nhiều vị trí bị hư hỏng nặng ảnh hưởng lớn đến kết cấu công trình, mất an toàn giao thông trên tuyến (Trong ảnh: Tường chắn ta luy dương đoạn qua Km 74+600 bị nứt toác, tạo khe hở lớn, chụp ngày 15/11).

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, vị trí tường chắn ta luy dương trên quốc lộ 24C bị nứt toác có nguy cơ đổ ngã, mất an toàn giao thông cao.

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 15/11 cho thấy, mảng bê tông dày khoảng 20cm bị bể toác, tách rời khỏi mảng tường và xê dịch ra phía nền đường tạo khe hở lớn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã cắm biển cảnh báo, giăng dây cấm người và phương tiện lưu thông qua gần khu vực tường bị nứt để tránh nguy cơ tường ngã đổ gây tai nạn.

Do mặt cắt quốc lộ 24C khá hẹp nên sau khi ngành chức năng giăng dây, đoạn tuyến qua khu vực chỉ còn rộng khoảng 5m. Ngành chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nêu cao cảnh giác, nếu nhận thấy nguy cơ tường đổ sập không nên điều khiển phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Cũng trên quốc lộ 24C, sau mưa lũ, nước sông Trà Bồng chảy xiết gây xói lở ta luy âm tại Km 79+030.

Nước khoét sâu vào bên trong tạo hàm ếch và nguy cơ đường bị sông "nuốt" là khó tránh khỏi trong các đợt mưa lớn sắp tới nếu không có biện pháp gia cố, ngăn chặn kịp thời.

Nước sông Trà Bồng đã bám sát nền đường và mỗi ngày "moi" đất trôi xuống sông gây sạt lở nặng hơn.

Những cọc chắn giữ cố định cho tường hộ lan sau sạt lở nằm chỏng chơ treo mình trên không.

Vị trí sạt lở với chiều dài gần 30m, phạm vi sạt lở ăn sâu, áp sát nền đường. Một số vị trí chân thanh chắn bị khoét rỗng khiến mặt đường có nguy cơ sụt lún, đe dọa an toàn giao thông.

Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ sạt lở để sớm đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn công trình và giao thông trên tuyến.

Trước đó, từ ngày 9 - 12/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đường sá nhiều nơi. Riêng quốc lộ 24C xảy ra nhiều điểm sạt lở núi gây tắc nghẽn giao thông. Ngành chức năng ra quân hốt dọn, đến nay cơ bản đã thông xe tạm thời.